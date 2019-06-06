Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»РИА Новости 10:25

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir. Так, вместо слов "Не введи нас в искушение" в молитве будут произносить "Не дай нам поддаться искушению".

Происшествия Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича в 2009 году, следствие ходатайствует об их аресте, сообщается на сайте Следственного комитета.

Политика Кучма предложил снять блокаду Донбасса Встреча началась в среду около 13 часов по местному времени и продолжалась более четырех часов, после чего представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Украина предложила снять блокаду Донбасса, пишет BBC.

Футбол Сборную России с караваем встретили в Саранске Первым хлеб попробовал капитан команды Артем Дзюба. Сборная России впервые сыграет в Саранске.

Экономика Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.

Происшествия Сотни людей пришли на похороны спецназовца Никиты Белянкина Проститься с Никитой пришли около 300 человек: из поискового отряда «Эскадрон», 24-ой Новосибирской и 22-ой Ростовской дивизий, из кадетского училища и еще несколько десятков военных.

Общество Верховный суд фактически отменил срок давности Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.

Наука В Австралии найдены куски опала с костями неизвестных динозавров Фрагменты опала с заключенными внутри останками древних существ, обнаруженные на территории Австралии три с половиной десятка лет назад, оказались ценнейшей находкой, так как речь идет об останках неизвестного науке вида динозавров.

Наука ФБР обнародовало досье на снежного человека Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.

Происшествия Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Футбол Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» Экс-защитник "Рубина" Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера казанцев информирует пресс-служба клуба.

Политика Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.

Общество Три года за три минуты: на ПМЭФ показали ролик о строительстве Крымского моста Ход времени в ролике был "ускорен" в 570 раз. Фактически его создатели уложили 3,5 года строительства в 3 минуты видео.

Политика Трамп предупредил Китай о повышении пошлин Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.

Баскетбол «Торонто» вышел вперед в финальной серии с «Голден Стэйт» "Голден Стэйт" на своем паркете проиграл "Торонто" в третьем матче НБА (109:123). "Рэпторз" вышел вперед в серии – 2-1.

Авто Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.

Происшествия СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 49 млн рублей По версии следствия, с октября 2012 по август 2014 года подозреваемые похитили с валютных счетов загранучреждения "денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте".