Общество
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»РИА Новости 10:25
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir. Так, вместо слов "Не введи нас в искушение" в молитве будут произносить "Не дай нам поддаться искушению".
Читать в источнике
Оценить372
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Политика
Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Обновлено в 10:30
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича в 2009 году, следствие ходатайствует об их аресте, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 10:35
Политика
Кучма предложил снять блокаду Донбасса
Встреча началась в среду около 13 часов по местному времени и продолжалась более четырех часов, после чего представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Украина предложила снять блокаду Донбасса, пишет BBC.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Сборную России с караваем встретили в Саранске
Первым хлеб попробовал капитан команды Артем Дзюба. Сборная России впервые сыграет в Саранске.
Обновлено в 11:44
Экономика
Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной
В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
Сотни людей пришли на похороны спецназовца Никиты Белянкина
Проститься с Никитой пришли около 300 человек: из поискового отряда «Эскадрон», 24-ой Новосибирской и 22-ой Ростовской дивизий, из кадетского училища и еще несколько десятков военных.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Компания Philips повысит качество здравоохранения в Псковской области
Компания Philips повысит качество здравоохранения в Псковской области.
Обновлено в 06:07
Религия
Вознесение Господне отпраздновали в православных храмах
Обновлено в 06:58
Общество
Верховный суд фактически отменил срок давности
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Наука
В Австралии найдены куски опала с костями неизвестных динозавров
Фрагменты опала с заключенными внутри останками древних существ, обнаруженные на территории Австралии три с половиной десятка лет назад, оказались ценнейшей находкой, так как речь идет об останках неизвестного науке вида динозавров.
Обновлено вчера в 07:24
Наука
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк
Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Панкратов-Черный попал в больницу
Обновлено в 07:15
Футбол
Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»
Экс-защитник "Рубина" Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера казанцев информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:58
Политика
Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram
Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Общество
Три года за три минуты: на ПМЭФ показали ролик о строительстве Крымского моста
Ход времени в ролике был "ускорен" в 570 раз. Фактически его создатели уложили 3,5 года строительства в 3 минуты видео.
Обновлено в 10:42
Политика
Трамп предупредил Китай о повышении пошлин
Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.
Обновлено в 07:24
Наука
Ученые: собаки «заражаются» стрессом от хозяев
Обновлено в 11:46
Баскетбол
«Торонто» вышел вперед в финальной серии с «Голден Стэйт»
"Голден Стэйт" на своем паркете проиграл "Торонто" в третьем матче НБА (109:123). "Рэпторз" вышел вперед в серии – 2-1.
Обновлено вчера в 23:39
Кино
Мединский оценил сериал «Чернобыль»
Обновлено в 11:36
Автоспорт
Метнул топор точно в цель. Квят готовится к Гран-при Канады
Обновлено в 02:26
Авто
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже
Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Армия России получила звукометрический комплекс АЗК-7
Обновлено в 06:27
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком
В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 49 млн рублей
По версии следствия, с октября 2012 по август 2014 года подозреваемые похитили с валютных счетов загранучреждения "денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте".
Обновлено в 10:35
Политика
Путин пообещал Европе ответное снятие санкций в случае шагов навстречу
Ранее в июне глава европейской дипломатии Федерика Могерини предложила государствам — членам блока продлить санкции в отношении России до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»
Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10