Общество

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»РИА Новости 10:25

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir. Так, вместо слов "Не введи нас в искушение" в молитве будут произносить "Не дай нам поддаться искушению".
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РПЦ отказалась менять текст «Отче наш» вслед за Ватиканом

РБК09:40

Изменение Ватиканом молитвы «Отче наш» оценили Чаплин и Кураев

Московский Комсомолец10:30

Папа римский одобрил новый итальянский перевод «Отче наш»

Коммерсантъ08:59

Папа Римский утвердил изменения в молитве «Отче наш»

RT на русском10:11

РПЦ отказалась менять текст «Отче наш» вслед за Ватиканом

Телеканал 360°08:39

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

РИА Новости10:25

Папа Римский отредактировал «Отче наш»

Lenta.ru05:48
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Обновлено в 10:30
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича в 2009 году, следствие ходатайствует об их аресте, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 10:35
Политика

Кучма предложил снять блокаду Донбасса

Встреча началась в среду около 13 часов по местному времени и продолжалась более четырех часов, после чего представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Украина предложила снять блокаду Донбасса, пишет BBC.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол

Сборную России с караваем встретили в Саранске

Первым хлеб попробовал капитан команды Артем Дзюба. Сборная России впервые сыграет в Саранске.
Обновлено в 11:44
Экономика

Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной

В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Происшествия

Сотни людей пришли на похороны спецназовца Никиты Белянкина

Проститься с Никитой пришли около 300 человек: из поискового отряда «Эскадрон», 24-ой Новосибирской и 22-ой Ростовской дивизий, из кадетского училища и еще несколько десятков военных.
Обновлено в 08:56
Здоровье

Компания Philips повысит качество здравоохранения в Псковской области

Компания Philips повысит качество здравоохранения в Псковской области.
Обновлено в 06:07
Религия

Вознесение Господне отпраздновали в православных храмах

Обновлено в 06:58
Общество

Верховный суд фактически отменил срок давности

Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Наука

В Австралии найдены куски опала с костями неизвестных динозавров

Фрагменты опала с заключенными внутри останками древних существ, обнаруженные на территории Австралии три с половиной десятка лет назад, оказались ценнейшей находкой, так как речь идет об останках неизвестного науке вида динозавров.
Обновлено вчера в 07:24
Наука

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк

Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Панкратов-Черный попал в больницу

Обновлено в 07:15
Футбол

Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»

Экс-защитник "Рубина" Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера казанцев информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:58
Политика

Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram

Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Общество

Три года за три минуты: на ПМЭФ показали ролик о строительстве Крымского моста

Ход времени в ролике был "ускорен" в 570 раз. Фактически его создатели уложили 3,5 года строительства в 3 минуты видео.
Обновлено в 10:42
Политика

Трамп предупредил Китай о повышении пошлин

Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.
Обновлено в 07:24
Наука

Ученые: собаки «заражаются» стрессом от хозяев

Обновлено в 11:46
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Обновлено в 05:07
Баскетбол

«Торонто» вышел вперед в финальной серии с «Голден Стэйт»

"Голден Стэйт" на своем паркете проиграл "Торонто" в третьем матче НБА (109:123). "Рэпторз" вышел вперед в серии – 2-1.
Обновлено вчера в 23:39
Кино

Мединский оценил сериал «Чернобыль»

Обновлено в 11:36
Автоспорт

Метнул топор точно в цель. Квят готовится к Гран-при Канады

Обновлено в 02:26
Авто

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже

Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие

Армия России получила звукометрический комплекс АЗК-7

Обновлено в 06:27
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком

В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Происшествия

СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 49 млн рублей

По версии следствия, с октября 2012 по август 2014 года подозреваемые похитили с валютных счетов загранучреждения "денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте".
Обновлено в 10:35
Политика

Путин пообещал Европе ответное снятие санкций в случае шагов навстречу

Ранее в июне глава европейской дипломатии Федерика Могерини предложила государствам — членам блока продлить санкции в отношении России до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»

Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
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Папа римский
Франциск до избрания - Хорхе Марио Бергольо - 266-й папа римский. Избран 13 марта 2013 года. Первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы. Первый папа-иезуит. Первый папа-монах со времён Григория XVI, состоявшего в ордене камальдулов.
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