Папа Римский встретится с ПутинымГазета.Ru 04:12

с чего всё началось

Сообщение Ватикана. Действительно, готовится поездка и контакты Путина в Риме, и в рамках этой поездки также планируется аудиенция у Папы. Такая подготовка ведется, по деталям в установленном порядке, как говорится, сделаем соответствующее заявление.

Папа Римский Франциск встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане через месяц. Об этом сообщил папский пресс-секретарь Алессандро Джизотти, передает ТАСС. Как отмечается, Пути и Папа планируют встретится 4 июля во время визита главы России в Италию.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в ноябре 2009 года.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Авто Mercedes-Benz показал на тизере новый кроссовер GLB-Class Немецкий автопроизводитель начал проводить тизерную кампанию, анонсируя новое поколение модели GLB-Class.

Политика В Крыму украинца осудили за шпионаж Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Политика У Зеленского сообщили о согласовании курса по Донбассу с Западом Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила в четверг на брифинге, что Киев пока не разглашает "дорожную карту" по урегулированию ситуации в Донбассе.

Футбол Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» «Рубин» объявил о назначении Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.

Экономика В России увеличат материнский капитал Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.

Общество Восстановлена хронология отравления Алибасова Появились новые детали отравления Бари Алибасова. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» в четверг, 6 июня.

Общество Четыре россиянки пострадали в давке за бесплатными бургерами В Тюмени четыре девушки пострадали в давке за бесплатными бургерами от российского рэпера Тимати, сообщает Ura.ru.

Религия Православные пензенцы отмечают Вознесение Господне В четверг, 6 июня, православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне.

Происшествия Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Политика Путин назвал Гуайдо симпатичным человеком Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе ПМЭФ, назвал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо симпатичным человеком, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Авто ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ Всероссийский союз страховщиков (ВСС) впервые представил рейтинг угонозащищенности автомобилей в России: первые строчки заняли Land Rover Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan, сообщил директор департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский, представляя итоги исследования.

Происшествия В Финском заливе в Петербурге утонула 13-летняя девочка Днем 6 июня в заводи Финского залива напротив Парка 300-летия Санкт-Петербурга утонула 13-летняя девочка.

Общество В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.

Общество ФБР обнародовало досье на снежного человека Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.

Экономика Поморье и Поволжье договорились о сотрудничестве Руководители Поморья и Ульяновской области Игорь Орлов и Сергей Морозов в рамках деловой программы ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве между регионами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Здоровье Скворцова оценила влияние нацпроектов на российскую медицину Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила в среду, 5 июня, что реализация федеральных проектов, за исполнение которых отвечает Минздрав России, должна способствовать скачкообразному повышению качества российской медицины.

Кино Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.

Футбол Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

Здоровье Инфекционист предупредила об опасности купания в фонтанах Фонтаны с чашей, в которых вода циркулирует по замкнутой системе и стоит на жаре, крайне опасна, заявила Русанова.

Политика Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.

Политика Рада приняла закон о подготовке импичмента президента Закон поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь его должен рассмотреть президент.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.