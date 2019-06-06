Политика

Папа Римский встретится с ПутинымГазета.Ru 04:12

Папа Римский Франциск встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане через месяц. Об этом сообщил папский пресс-секретарь Алессандро Джизотти, передает ТАСС. Как отмечается, Пути и Папа планируют встретится 4 июля во время визита главы России в Италию.
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Дмитрий Песков
Сообщение Ватикана. Действительно, готовится поездка и контакты Путина в Риме, и в рамках этой поездки также планируется аудиенция у Папы. Такая подготовка ведется, по деталям в установленном порядке, как говорится, сделаем соответствующее заявление.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:33
с чего всё началось
Встреча Папы Римского Франциска I с президентом России Владимиром Путиным состоится 4 июля, передает
 AFP со ссылкой на на заявление папского пресс-секретаря Алессандро Джизотти.
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