Политика
Папа Римский встретится с ПутинымГазета.Ru 04:12
Папа Римский Франциск встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане через месяц. Об этом сообщил папский пресс-секретарь Алессандро Джизотти, передает ТАСС. Как отмечается, Пути и Папа планируют встретится 4 июля во время визита главы России в Италию.
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Сообщение Ватикана. Действительно, готовится поездка и контакты Путина в Риме, и в рамках этой поездки также планируется аудиенция у Папы. Такая подготовка ведется, по деталям в установленном порядке, как говорится, сделаем соответствующее заявление.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:33
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