Папа Римский встретится с ПутинымГазета.Ru 04:12

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Папа Римский Франциск встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане через месяц. Об этом сообщил папский пресс-секретарь Алессандро Джизотти, передает ТАСС. Как отмечается, Пути и Папа планируют встретится 4 июля во время визита главы России в Италию.

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