Политика
В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина с папой РимскимРоссийская газета 05:54
Сегодня итальянское агентство АНСА сообщило, что 4 июля папа Римский Франциск встретится в Ватикане с президентом России. На вопрос, обсуждается ли визит понтифика в Россию, Песков сказал: "Нет, пока обсуждается визит Владимира Путина в Ватикан, вы забегаете вперед".
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Сообщение Ватикана. Действительно, готовится поездка и контакты Путина в Риме, и в рамках этой поездки также планируется аудиенция у Папы. Такая подготовка ведется, по деталям в установленном порядке, как говорится, сделаем соответствующее заявление.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:33
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