Религия

Папа Римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»Российская газета 09:01

Папа Римский Франциск утвердил изменение в молитве "Отче наш". Слова Господней молитвы "Не введи нас во искушение" (Non indurci in tentazione) заменены на "Не дай нам поддаться искушению".
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РПЦ отказалась менять текст «Отче наш» вслед за Ватиканом

РБК09:40

Папа Римский утвердил изменения в молитве «Отче наш»

RT на русском10:11

Папа римский одобрил новый итальянский перевод «Отче наш»

Коммерсантъ08:59

Папа Римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Газета.Ru13:53

РПЦ отказалась менять текст «Отче наш» вслед за Ватиканом

Телеканал 360°08:39

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

РИА Новости10:25

Папа Римский отредактировал «Отче наш»

Lenta.ru05:48
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Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
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В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
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Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
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В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
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Политика

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Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал о своем мнении относительно визита президента Украины Владимира Зеленского Брюсселя и его стратегию возвращения Крыма в состав страны, сообщает "РИА Новости".
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Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
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