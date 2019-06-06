Религия
Папа Римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»Российская газета 09:01
Папа Римский Франциск утвердил изменение в молитве "Отче наш". Слова Господней молитвы "Не введи нас во искушение" (Non indurci in tentazione) заменены на "Не дай нам поддаться искушению".
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Экономика
Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы
Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Авто
Названы самые незащищенные от угона в России автомобили
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева купила роскошную квартиру за десятки миллионов
Апартаменты Гузеевой площадью почти в 180 кв. м. располагаются на пятом этаже, с квартиры открывается роскошный вид на набережную и мост.
Обновлено в 10:17
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Общество
Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
Обновлено в 13:45
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
Певица презентовала новый клип. Вера Брежнева выпустила новый клип на песню «Я не святая».
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве
Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.
Обновлено в 05:17
Политика
Покупку Турцией С-400 сочли риском для США
Ранее в США заявили, что предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от покупки С-400, и решение теперь за властями этой страны.
Обновлено в 13:29
Энергетика
Новак объяснил сокращение добычи нефти в России сверх сделки ОПЕК+
В мае Россия сократила среднесуточный уровень добычи нефти на 317 тыс. барр. в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года, тем самым на 39% перевыполнив обязательства в рамках сделки ОПЕК+, которая подразумевает снижение на 228 тыс. барр. в сутки, сообщало агентство.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком
В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Энергетика
НОВАТЭК и «Газпром нефть» подписали соглашение по арктическим проектам
НОВАТЭК подписал соглашение с «Газпром нефтью» о сотрудничестве по проектам в Арктике, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 15:11
Футбол
«Реал» практически согласовал трансфер Азара
По информации британского издания, стороны практически согласовали трансфер.
Обновлено в 00:18
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Политика
Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом
Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.
Обновлено в 12:23
Наука
Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях
Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Авто
GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины
Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.
Обновлено в 09:14
Футбол
Мбаппе поддержал получившего травму Неймара
Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил слова поддержки своему одноклубнику бразильцу Неймару, получившему травму в товарищеском матче против сборной Катара.
Обновлено в 15:24
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Политика
В Роскомнадзоре пообещали «стратегическое решение» ситуации с Telegram
Жаров не стал говорить, каков сейчас уровень деградации Telegram.
Обновлено в 10:55
Политика
Представитель Мэй назвал условие потепления отношений Москвы и Лондона
Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения Великобритании и Россией улучшатся в том случае, если Москва «изменит свое поведение».
Обновлено в 15:22
Политика
Совфед предложил Украине способ вернуть Крым
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал о своем мнении относительно визита президента Украины Владимира Зеленского Брюсселя и его стратегию возвращения Крыма в состав страны, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:21
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Обновлено в 08:02
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено вчера в 22:26
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55