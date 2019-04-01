Футбол
Папа Римский отказался называть Месси богомГазета.Ru 04:12
Папа Римский Франциск прокомментировал то, что фанаты нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси сравнивают его с богом, передает "Советский спорт". Глава католической церкви оценил действия форварда на поле.
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Происшествия
Появилось видео с места крушения самолета совладелицы S7
Самолет, на котором летела совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева, разбился при заходе на посадку в немецком аэропорту Эгельсбах к юго-западу от Франкфурта-на-Майне.
Обновлено в 02:14
Авто
Chevrolet подготовила к премьере два новых кроссовера
Американский автопроизводитель готовит к премьере два новых кроссовера, дебют новинок состоится в рамках автосалона в Шанхае, который откроет свои двери 16 апреля.
Обновлено в 02:43
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Здоровье
Врачи перепутали рак с половым созреванием
Обновлено в 03:04
Политика
Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма
10% россиян заявили о негативном отношении к возврату Крыма, а пятая часть респондентов полагает, что это навредило стране.
Обновлено в 02:41
Общество
Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе
Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал рэп-композицию под названием «RIP Harambe» про гориллу Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США.
Обновлено в 05:11
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Политика
Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»
"Роскосмос" отказался от создания ракеты "Ангара-А3" из-за ее схожих характеристик с носителем "Союз-5" ("Иртыш"), сообщил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда
Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика
Доходы Порошенко в 2018 году выросли в 95 раз
Действующий президент Украины Пётр Порошенко в 2018 году заработал в 95 раз больше, чем в 2017-м.
Обновлено в 03:59
Общество
Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц
Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.
Обновлено в 02:14
Финансы
Рубль растёт на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 1 апреля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:09
Энергетика
Средняя цена нефти Urals за март выросла на 3,34%
Средняя цена российской нефти марки нефти Urals за март 2019 года увеличилась на 3,34% по сравнению с февралем, до $65,98 за баррель, следует из материалов Минфина.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ» в Екатеринбурге
На столе руководителя газеты Сергея Плахотина нашли записку со словами: «Сдохнешь, сявка».
Обновлено в 05:21
Политика
Юнкер: терпение ЕС в ситуации с Brexit иссякает
По мнению главы Европейской комиссии, Британия должна принять решение через несколько дней Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ЕС долгое время терпеливо относились к ситуации с Brexit, однако сейчас это терпение иссякает, передает агентство Belga.
Обновлено в 03:51
Экономика
Минфин предложил увеличить в два раза НДС на подслащенные напитки
Минфин России предлагает исключить напитки с высоким содержанием добавленных сахаров из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено в 03:07
Политика
Выборы президента Украины: обработано 55% бюллетеней
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Мытищах более 40 детей отравились в лагере
Он уточнил, что в субботу на территории детского оздоровительного лагеря "Клязьма" проводился танцевальный конкурс, в котором участвовали 200 детей из разных городов страны.
Обновлено в 04:48
Интернет
«Змейка» появилась в Google Maps в честь 1 апреля
Компания Google в очередной раз приготовила для пользователей сюрприз в честь 1 апреля.
Обновлено в 02:49
Музыка
Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия
Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат
Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.
Обновлено в 04:15
Хоккей
НХЛ. Бобровский стал третьей звездой дня
Обновлено в 02:14
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Музыка
Определились лауреаты конкурса пианистов Владимира Крайнева
Победители определялись в трех возрастных категориях: в старшей возрастной категории (от 17 до 22 лет), в средней группе (13 — 16 лет), в младшей категории (8 — 12 лет).
Обновлено вчера в 22:47
Политика
В ЦИК Украины привели данные о явке на выборах
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
В Новороссийске трое юношей ранены после взрыва снаряда
Обновлено в 05:42