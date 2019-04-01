Футбол

Папа Римский отказался называть Месси богомГазета.Ru 04:12

Папа Римский Франциск прокомментировал то, что фанаты нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси сравнивают его с богом, передает "Советский спорт". Глава католической церкви оценил действия форварда на поле.
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Папа Римский о Лионеле Месси: «Он не Бог»

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Папа Римский: «Месси могут сравнивать с богом, но не надо ему поклоняться»

Sport24.ru04:02

Месси - бог или нет? Отвечает Папа Римский

Спорт-Экспресс05:41
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Появилось видео с места крушения самолета совладелицы S7

Самолет, на котором летела совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева, разбился при заходе на посадку в немецком аэропорту Эгельсбах к юго-западу от Франкфурта-на-Майне.
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Авто

Chevrolet подготовила к премьере два новых кроссовера

Американский автопроизводитель готовит к премьере два новых кроссовера, дебют новинок состоится в рамках автосалона в Шанхае, который откроет свои двери 16 апреля.
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Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
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Здоровье

Врачи перепутали рак с половым созреванием

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Политика

Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма

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Обновлено в 02:41
Общество

Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе

Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал рэп-композицию под названием «RIP Harambe» про гориллу Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США.
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По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
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Происшествия

Грузовик упал с Рижской эстакады на Третьем транспортном кольце Москвы

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Политика

Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Договор о дружбе России и Украины прекратил действие

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Политика

Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»

"Роскосмос" отказался от создания ракеты "Ангара-А3" из-за ее схожих характеристик с носителем "Союз-5" ("Иртыш"), сообщил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.
Обновлено в 05:12
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Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда

Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика

Доходы Порошенко в 2018 году выросли в 95 раз

Действующий президент Украины Пётр Порошенко в 2018 году заработал в 95 раз больше, чем в 2017-м.
Обновлено в 03:59
Общество

Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц

Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.
Обновлено в 02:14
Финансы

Рубль растёт на открытии торгов

На открытии торгов в понедельник, 1 апреля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:09
Энергетика

Средняя цена нефти Urals за март выросла на 3,34%

Средняя цена российской нефти марки нефти Urals за март 2019 года увеличилась на 3,34% по сравнению с февралем, до $65,98 за баррель, следует из материалов Минфина.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ» в Екатеринбурге

На столе руководителя газеты Сергея Плахотина нашли записку со словами: «Сдохнешь, сявка».
Обновлено в 05:21
Политика

Юнкер: терпение ЕС в ситуации с Brexit иссякает

По мнению главы Европейской комиссии, Британия должна принять решение через несколько дней Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ЕС долгое время терпеливо относились к ситуации с Brexit, однако сейчас это терпение иссякает, передает агентство Belga.
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Экономика

Минфин предложил увеличить в два раза НДС на подслащенные напитки

Минфин России предлагает исключить напитки с высоким содержанием добавленных сахаров из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено в 03:07
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Выборы президента Украины: обработано 55% бюллетеней

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В Мытищах более 40 детей отравились в лагере

Он уточнил, что в субботу на территории детского оздоровительного лагеря "Клязьма" проводился танцевальный конкурс, в котором участвовали 200 детей из разных городов страны.
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Интернет

«Змейка» появилась в Google Maps в честь 1 апреля

Компания Google в очередной раз приготовила для пользователей сюрприз в честь 1 апреля.
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Музыка

Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
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Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат

Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.
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НХЛ. Бобровский стал третьей звездой дня

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ГИБДД ужесточит контроль за автошколами

Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
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Определились лауреаты конкурса пианистов Владимира Крайнева

Победители определялись в трех возрастных категориях: в старшей возрастной категории (от 17 до 22 лет), в средней группе (13 — 16 лет), в младшей категории (8 — 12 лет).
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В Новороссийске трое юношей ранены после взрыва снаряда

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