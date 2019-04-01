Футбол
Папа Римский призвал людей не поклоняться МессиМатч ТВ 06:46
Фраза «играет как бог» — это способ самовыражения. За игрой Месси приятно наблюдать, но он не бог, — приводит слова понтифика La Sexta. Добавим, что папа Франциск — большой футбольный болельщик, а его любимым клубом является «Сан-Лоренсо».
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Четыре десятка человек получили ранения различной степени тяжести после ДТП с участием трамвая и троллейбуса на юго-востоке Чехии.
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Вдова медиамагната Игоря Малашенко написала обращение к журналистам в соцсети и рассказала, что она сменила фамилию и теперь Божена Малашенко.
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Футболисты «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты
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Экономика
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На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
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