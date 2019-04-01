Футбол

Папа Римский призвал людей не поклоняться МессиМатч ТВ 06:46

Фраза «играет как бог» — это способ самовыражения. За игрой Месси приятно наблюдать, но он не бог, — приводит слова понтифика La Sexta. Добавим, что папа Франциск — большой футбольный болельщик, а его любимым клубом является «Сан-Лоренсо».
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