Футбол
Папа Римский призвал людей не поклоняться МессиМатч ТВ 06:46
Фраза «играет как бог» — это способ самовыражения. За игрой Месси приятно наблюдать, но он не бог, — приводит слова понтифика La Sexta. Добавим, что папа Франциск — большой футбольный болельщик, а его любимым клубом является «Сан-Лоренсо».
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов после сообщений о тяжёлых родах жены попросил не вторгаться в его личную жизнь
Обновлено в 13:11
Экономика
Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор
Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В московском районе Теплый Стан обнаружен труп мужчины
В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек.
Обновлено в 16:55
Общество
Американцев шокировала любовь россиян к гематогену
Марк Хей подчеркнул, что гематоген до сих пор популярен среди россиян, но выразил сомнение, что подобный продукт сейчас пользовался бы спросом среди американцев.
Обновлено в 10:50
Политика
Въезд в Россию по электронным визам планируют запустить в 2020 году
Система электронных виз может быть внедрена в РФ с начала 2020 года.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
Обновлено в 10:01
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Лидера группы Rolling Stones Мика Джаггера прооперируют. Ему поменяют сердечный клапан, сообщило издание Page Six.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца
Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Единоборства
Александр Поветкин: «Допинговая история испортила мне карьеру»
Российский боксер Александр Поветкин рассказал, как отразилась на его профессиональной карьере ситуация с допинговым скандалом.
Обновлено в 13:14
Авто
В сети появились первые изображения новой Lada 4х4
Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено в 09:18
Авто
Toyota презентовала открытую версию минивэна HiAce в Австралии
Подразделение японского концерна Toyota в Австралии представило новую версию минивэна HiAce.
Обновлено в 08:21
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Барнаульский педагог Татьяна Кувшинникова, уволенная из школы после опубликованного в соцсети фото в купальнике, нашла новую работу.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
Интернет
«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа
Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Общество
Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих
Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.
Обновлено в 07:42
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ
СКА сократил отставание в серии до четырех побед - 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.
Обновлено в 15:36
Экономика
«Аэрофлот» и «Россия» вводят безбагажный тариф
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (обе входят в группу "Аэрофлот") со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях.
Обновлено в 17:42
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, который лег в основу проекта, в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024 году – 68 рублей, в 2030 году – 72,6 рубля, а в 2036 году - 75,2 рубля.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие
Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Политика
Путин ужесточил наказание для воров в законе
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за занятие верховного положения в иерархии преступных формирований.
Обновлено в 09:17
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», сообщается, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. Еще 7,47% структура Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития.
Обновлено в 17:10
Наука
Псковские учёные-энтузиасты произвели революцию в ЖКХ
Изобретение псковских учёных-энтузиастов способно обеспечить целый дом теплом, электричеством, горячей и чистой питьевой водой, и называется автономный модуль жизнеобеспечения.
Обновлено в 08:37
Авто
Lamborghini отказалась от претензий к Aurus
Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 13:43
Кино
В Ярославле обесточили кинозал перед показом фильма о политической жизни города
«7x7» отмечает, что «Мы объявляем вам Весну» рассказывает о всплеске политической активности жизни в Ярославле в 2011-2013 годах, а также о свободе творчества в 90-е годы прошлого века.
Обновлено в 15:53
Политика
На выборах президента Украины лидирует Зеленский
Зеленский и Порошенко набрали более 50% и проходят во второй тур выборов, который пройдет 21 апреля.
Обновлено вчера в 23:04
Финансы
Россия даст Белоруссии кредит для погашения долга перед Россией
Москва предоставит Белоруссии кредит в размере до 600 миллионов долларов.
Обновлено в 17:17
Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Ольга Орлова случайно выдала свой «секрет на миллион»
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
НАТО выделит деньги на создание военной инфраструктуры США в Польше
НАТО инвестирует более четверти миллиарда долларов в строительство инфраструктуры для хранения американских вооружений в Польше, сообщил в понедельник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 08:22