Отмечается, что просьбу Франциска Путину не перевели. "Спасибо за содержательную и интересную беседу", - сказал Путин. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.

Папа Римский попросил Путина молиться за него

Политика Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws.

Происшествия В Ингушетии избили семилетнюю девочку Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе Google Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе поисковой системы Google. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Экономика Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.

Происшествия В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Энергетика Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома» Страна проиграла апелляцию в споре о ценах на газ Литва не смогла в апелляции отсудить у «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за несколько лет за слишком дорогой, по ее мнению, российский газ.

Происшествия Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.

Экономика «Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.

Авто Российский авторынок продолжил падение: итоги первого полугодия По итогам первого полугодия 2019 года российский авторынок сократился на 2,4 процента, при этом наибольшее падение зафиксировано в мае.

Общество На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о перехвате самолета ВМС США над Черным морем Истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон", который приблизился к государственной границе России над водами Черного моря, сообщило Минобороны России.

Политика На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.

Политика В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.

Происшествия Кокорина и Мамаева этапировали в колонию Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев из столичного СИЗО № 2 отправились в колонию, сообщил РИА Новости глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

Транспорт Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.

Политика Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.

Общество Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских.

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

Наука На заснеженном острове нашли озеро лавы На заснеженном острове Сондерс в Южном океане ученые обнаружили озеро жидкой лавы.

Политика Шойгу назвал основную причину происшествия на подводном аппарате Основная причина происшествия на подводном аппарате, о котором 2 июля сообщило Минобороны, — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.