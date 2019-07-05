Политика
Папа Римский попросил Путина молиться за негоРИА Новости 19:27
Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу. Видеотрансляцию переговоров опубликовала служба печати Святого престола.
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с чего всё началось
Сообщая об этом, информационное агентство Reuters отмечает, что Путин, ранее дважды встречавшийся с Франциском, посетит Ватикан в ходе краткосрочного визита в Италию, во время которого он также проведет переговоры с итальянским руководством.Украина.ру05:27
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Армия и оружие
Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео
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Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
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На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Театры
Режиссер Адольф Шапиро отмечает 80-летие
80 лет исполняется 4 июля театральному режиссеру и педагогу Адольфу Шапиро.
Обновлено в 02:46
Политика
Турция назвала время проведения саммита по Сирии с Ираном и РФ
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Обновлено в 19:37
Общество
Гороскоп на среду, 3 июля: стоит прислушаться к своей интуиции
В среду, 3 июля, астрологи говорят о молодой Луне, которая будет видна в созвездии Рака.
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Авто
АвтоВАЗ возобновит производство после двух дней простоя
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Общество
Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных
1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
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Авто
В РФ стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
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Общество
«Газпром» закончит проект газопровода Дальнее — Елочки до конца года
Следом выступил вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг, который долго делился планами по проведению магистрального газопровода от Дальнего до Елочек (он есть в плане и "Газпром" сделает проект до конца года).
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Армия и оружие
Аравийская коалиция сбила беспилотник хуситов
Коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила беспилотник хуситов йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" над аэропортом Джизана, информирует телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на пресс-секретаря коалиции.
Обновлено в 18:19
Происшествия
Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне
Обновлено в 07:46
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено в 19:03
Футбол
Беннасер близок к переходу в «Милан», игроком интересовался «Спартак»
Ранее сообщалось, что игроком интересовался «Спартак». Беннасер выступает за «Эмполи» с августа 2017 года.
Обновлено в 17:52
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Причина трагедии установлена: 14 погибших подводников предотвратили катастрофу
Шойгу доложил президенту о первых итогах расследования, состоянии самого аппарата и основной причине трагического происшествия, которая уже установлена.
Обновлено в 13:41
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
В Сирию вновь идет российский большой десантный корабль «Орск»
Турецкие СМИ полагают, что корабль направляется в сирийской порт Тартус, где расположена российская база.
Обновлено в 15:30
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
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Наука
Библейские филистимляне оказались потомками европейцев
Ашкелон был главным городом филистимлян между XII и VII веком до н. э. Исследователи выяснили, что жители Ашкелона 3 тысячи лет назад были не похожи на другие народы, населявшие восточное побережье Средиземного моря (т.н. Левант) и весь Ближний Восток времен античности.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом
Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено в 18:42
Происшествия
В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении
Обновлено в 07:06