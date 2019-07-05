Политика

Папа Римский попросил Путина молиться за негоРИА Новости 19:27

Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу. Видеотрансляцию переговоров опубликовала служба печати Святого престола.
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с чего всё началось
Сообщая об этом, информационное агентство Reuters отмечает
, что Путин, ранее дважды встречавшийся с Франциском, посетит Ватикан в ходе краткосрочного визита в Италию, во время которого он также проведет переговоры с итальянским руководством.
Украина.ру05:27

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Папа Римский Франциск попросил Путина молиться за него

Аргументы и Факты17:41

Папа Римский попросил Путина молиться

Газета.Ru21:02

Путин обсудил с Папой Римским тему защиты христиан Ближнего Востока

ТАСС14:18

Путин обсудил с папой римским защиту христиан в Сирии

Интерфакс13:45

Папа Римский попросил Путина молиться за него

РИА Новости19:27

Особое мнение: Максим Шевченко

Эхо Москвы16:52

Путин и папа Франциск обсудили защиту христиан

REGNUM14:53
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Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Обновлено в 16:17
Армия и оружие

Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео

Обновлено в 10:39
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 20:17
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Театры

Режиссер Адольф Шапиро отмечает 80-летие

80 лет исполняется 4 июля театральному режиссеру и педагогу Адольфу Шапиро.
Обновлено в 02:46
Политика

Турция назвала время проведения саммита по Сирии с Ираном и РФ

Трехсторонний саммит по Сирии должен состояться в Турции в середине августа 2019 года, рассказал представитель Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
Обновлено в 19:37
Футбол

Меган Рапино: «США были основаны на идеалах, но также и на рабстве»

Обновлено в 19:56
Общество

Гороскоп на среду, 3 июля: стоит прислушаться к своей интуиции

В среду, 3 июля, астрологи говорят о молодой Луне, которая будет видна в созвездии Рака.
Обновлено 02 июля в 10:07
Авто

АвтоВАЗ возобновит производство после двух дней простоя

Обновлено в 14:42
Авто

Электрический гиперкар Lotus получил название Evija

Компания Lotus наконец официально представила название для своего совершенно нового гиперкара — Evija.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных

1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено в 09:10
Авто

В РФ стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 11:03
Общество

«Газпром» закончит проект газопровода Дальнее — Елочки до конца года

Следом выступил вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг, который долго делился планами по проведению магистрального газопровода от Дальнего до Елочек (он есть в плане и "Газпром" сделает проект до конца года).
Обновлено в 20:12
Армия и оружие

Аравийская коалиция сбила беспилотник хуситов

Коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила беспилотник хуситов йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" над аэропортом Джизана, информирует телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на пресс-секретаря коалиции.
Обновлено в 18:19
Происшествия

Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне

Обновлено в 07:46
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено в 19:03
Футбол

Беннасер близок к переходу в «Милан», игроком интересовался «Спартак»

Ранее сообщалось, что игроком интересовался «Спартак». Беннасер выступает за «Эмполи» с августа 2017 года.
Обновлено в 17:52
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Причина трагедии установлена: 14 погибших подводников предотвратили катастрофу

Шойгу доложил президенту о первых итогах расследования, состоянии самого аппарата и основной причине трагического происшествия, которая уже установлена.
Обновлено в 13:41
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие

В Сирию вновь идет российский большой десантный корабль «Орск»

Турецкие СМИ полагают, что корабль направляется в сирийской порт Тартус, где расположена российская база.
Обновлено в 15:30
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне

Обновлено в 01:52
Наука

Библейские филистимляне оказались потомками европейцев

Ашкелон был главным городом филистимлян между XII и VII веком до н. э. Исследователи выяснили, что жители Ашкелона 3 тысячи лет назад были не похожи на другие народы, населявшие восточное побережье Средиземного моря (т.н. Левант) и весь Ближний Восток времен античности.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом

Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено в 18:42
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В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении

Обновлено в 07:06
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