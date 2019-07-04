Политика

Папа Римский попросил Путина молиться за негоРИА Новости вчера в 19:27

Папа Франциск, провожая Путина из зала Апостольского дворца, где состоялась аудиенция, пожал ему руку и сказал: "Большое спасибо, молитесь за меня". Просьбу папы президенту России не перевели. В ответ Путин поблагодарил понтифика за содержательную беседу.
Читать в источнике
с чего всё началось

Папа Римский попросил Путина молиться за него

Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу. Видеотрансляцию переговоров опубликовала служба печати Святого престола.
РИА Новостивчера в 19:27

Подробнее о событии

Встреча Путина и Папы Римского после G20 и Трампа неслучайна, считает эксперт

Народные новости03:58

Папа Римский попросил Путина молиться за него

РИА Новостивчера в 19:27

Папа Римский попросил Путина молиться

Газета.Ruвчера в 21:02

Понтифик попросил Путина молиться за него

Телеканал 360°вчера в 17:41

Папа Франциск попросил Путина молиться за него

Московский Комсомолецвчера в 17:13

Папа Римский попросил Путина молиться за него

ТК Звездавчера в 16:24

Папа римский попросил Путина молиться за него

ФАНвчера в 16:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:50, Вашингтон
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в Москве

Шесть сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России были задержаны в четверг, 4 июля, в Москве, сообщило 5 июля РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:32
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Алена Апина рассказала о нападках экс-супруга после выхода видеоклипа

Во время интервью певица рассказала о том, что бывший возлюбленный крайне неадекватно отреагировал на ее новый клип на композицию «Близость».
Обновлено в 04:30
Футбол

«Барселона» представила Френки де Йонга

Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей

Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.
Обновлено в 09:38
Экономика

Перечень товаров без НДС пересмотрят в России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что кабинет министров может пересмотреть перечень импорта, не облагаемого НДС.
Обновлено в 20:30
Политика

Путин наградил погибших подводников

Обновлено в 05:18
Общество

Саратовский омбудсмен оценила идею запретить телефоны в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области прокомментировала предложение запретить детям приносить в школу телефоны.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда

Обновлено вчера в 23:51
Политика

В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:18
Общество

Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, творческие способности требуют выхода

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 20:05
Происшествия

Установлены личности погибших при крушении катамарана в Черном море

Личности двух женщин, погибших при крушении маломерного судна под Джубгой, установлены, сообщил "Интерфаксу" глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.
Обновлено в 16:28
Технологии

Найдена связь между количеством любовников и зависимостью от смартфона

Ученые из Великобритании и США провели опрос среди студентов и выяснили, что между количеством сексуальных партнеров и увлеченностью смартфоном есть взаимосвязь.
Обновлено в 08:04
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение 2020»

Зал, в котором должно было пройти мероприятие, оказался недоступен, а другое место найти не удалось.
Обновлено в 07:35
Происшествия

«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева

«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом.
Обновлено в 18:08
Происшествия

Суд США отказал в пересмотре дела наркобарона Коротышки

Обновлено 03 июля в 19:10
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Политика

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 18:59
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Обновлено в 09:00
Политика

Британский МИД отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе СМИ

МИД Великобритании отказал журналистам телеканала Russia Today (RT) в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 11:00
Здоровье

Перспективы и возможности развития телемедицины и телепсихологии в России

Будущее телемедицины и телепсихологии Безусловно, будущее телемедицины связано с возможностью экономить.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол

РФ не видит готовности США вести конструктивный разговор по сохранению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости российский посол в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 19:34
Наука

На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы

На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Игры

CD Project Red рассказала о «прокачке» владения оружием в духе The Elder Scrolls

Обновлено в 12:09
Общество

Психологи рассказали, как быть счастливым

Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Происшествия

В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке

Обновлено в 11:23
Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Энергетика

«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Франциск
Папа римский
Франциск до избрания - Хорхе Марио Бергольо - 266-й папа римский. Избран 13 марта 2013 года. Первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы. Первый папа-иезуит. Первый папа-монах со времён Григория XVI, состоявшего в ордене камальдулов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное