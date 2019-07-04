Политика
Папа Римский попросил Путина молиться за негоРИА Новости вчера в 19:27
Папа Франциск, провожая Путина из зала Апостольского дворца, где состоялась аудиенция, пожал ему руку и сказал: "Большое спасибо, молитесь за меня". Просьбу папы президенту России не перевели. В ответ Путин поблагодарил понтифика за содержательную беседу.
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с чего всё началось
Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу. Видеотрансляцию переговоров опубликовала служба печати Святого престола.РИА Новостивчера в 19:27
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Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
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Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в Москве
Шесть сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России были задержаны в четверг, 4 июля, в Москве, сообщило 5 июля РБК со ссылкой на источники.
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Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
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Во время интервью певица рассказала о том, что бывший возлюбленный крайне неадекватно отреагировал на ее новый клип на композицию «Близость».
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Футбол
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Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.
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Экономика
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Министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что кабинет министров может пересмотреть перечень импорта, не облагаемого НДС.
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Политика
Путин наградил погибших подводников
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Общество
Саратовский омбудсмен оценила идею запретить телефоны в школах
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области прокомментировала предложение запретить детям приносить в школу телефоны.
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Происшествия
Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда
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В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
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Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Общество
Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, творческие способности требуют выхода
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 20:05
Происшествия
Установлены личности погибших при крушении катамарана в Черном море
Личности двух женщин, погибших при крушении маломерного судна под Джубгой, установлены, сообщил "Интерфаксу" глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.
Обновлено в 16:28
Технологии
Найдена связь между количеством любовников и зависимостью от смартфона
Ученые из Великобритании и США провели опрос среди студентов и выяснили, что между количеством сексуальных партнеров и увлеченностью смартфоном есть взаимосвязь.
Обновлено в 08:04
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение 2020»
Зал, в котором должно было пройти мероприятие, оказался недоступен, а другое место найти не удалось.
Обновлено в 07:35
Происшествия
«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева
«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Суд США отказал в пересмотре дела наркобарона Коротышки
Обновлено 03 июля в 19:10
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Политика
США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»
Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 18:59
Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Обновлено в 09:00
Политика
Британский МИД отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе СМИ
МИД Великобритании отказал журналистам телеканала Russia Today (RT) в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 11:00
Здоровье
Перспективы и возможности развития телемедицины и телепсихологии в России
Будущее телемедицины и телепсихологии Безусловно, будущее телемедицины связано с возможностью экономить.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
РФ не видит готовности США вести конструктивный разговор по сохранению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости российский посол в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 19:34
Наука
На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы
На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Игры
CD Project Red рассказала о «прокачке» владения оружием в духе The Elder Scrolls
Обновлено в 12:09
Общество
Психологи рассказали, как быть счастливым
Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
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Обновлено в 11:23
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Энергетика
«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55