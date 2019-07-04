Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу. Видеотрансляцию переговоров опубликовала служба печати Святого престола.

с чего всё началось

Папа Франциск, провожая Путина из зала Апостольского дворца, где состоялась аудиенция, пожал ему руку и сказал: "Большое спасибо, молитесь за меня". Просьбу папы президенту России не перевели. В ответ Путин поблагодарил понтифика за содержательную беседу.

Папа Римский попросил Путина молиться за него

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