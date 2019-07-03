Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы РимскогоГазета.Ru вчера в 10:31

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
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Владимир Путин
Нами затрагивалась тема защиты христианского населения Ближнего Востока, гуманитарного содействия в Сирии. Важно, что позиции России и Ватикана созвучны в том, что касается защиты традиционных ценностей, продвижения межрелигиозного, межцивилизационного диалога.
— Владимир ПутинDP.RU вчера в 14:03
с чего всё началось
Сообщая об этом, информационное агентство Reuters отмечает
, что Путин, ранее дважды встречавшийся с Франциском, посетит Ватикан в ходе краткосрочного визита в Италию, во время которого он также проведет переговоры с итальянским руководством.
Украина.рувчера в 05:27

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Папа Римский попросил Путина молиться

Газета.Ruвчера в 21:02

Папа Римский Франциск попросил Путина молиться за него

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La Croix (Франция): Ватикан в шестой раз принимает Владимира Путина (La Croix)

ИноСМИвчера в 09:45

Папа Римский попросил Путина молиться за него

РИА Новостивчера в 19:27

Ватикан раскрыл содержание разговора Путина с папой Римским

Взгляд.рувчера в 11:18

Путин подарил «Грех» папе Римскому на встрече в Ватикане

Новая газетавчера в 10:52

С чем обратился Владимир Путин к городу и миру

Коммерсантъвчера в 16:08
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Политика

В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша

Обновлено вчера в 20:03
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Тюменские врачи теряют половину зарплаты из-за завышенных планов руководства. «Мы платим за людей, которым наплевать на свое здоровье»

Участковых терапевтов Тюмени штрафуют за невыполнение плана по привлечению населения к профосмотрам и диспансеризации.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Общество

Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры

Московские абоненты сотовой связи в первом квартале текущего года проговорили по мобильным телефонам 14,3 миллиарда минут — это на миллиард меньше показателя 2018 года. аким образом, за год в Москве суммарная продолжительность разговоров с использованием сотовой связи сократилась на 6,5 процента.
Обновлено вчера в 20:42
Шоу-бизнес

Рената Литвинова назвала себя страшной

Актриса Рената Литвинова призналась, что считает себя страшной. Об этом она сказала в видео, опубликованном в ее блоге, передает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

В Берлине загорелся крупнейший вьетнамский торговый центр

Обновлено вчера в 07:20
Наука

У библейских филистимлян нашли европейские гены

Обновлено 03 июля в 14:00
Общество

Когда наступит Иван Купала в 2019 году

Иван Купала - народное название ночи на 7 июля, накануне православного праздника Рождества Ионна Предтечи.
Обновлено 02 июля в 00:24
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Происшествия

В День независимости США у Белого дома сожгли американский флаг

Представители Революционной коммунистической партии США сожгли национальный флаг в День независимости.
Обновлено вчера в 22:48
Культура

Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси

Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 18:42
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено вчера в 14:42
Футбол

Дуглас Сантос прокомментировал переход в «Зенит»

Бразильский левый защитник Дуглас Сантос прокомментировал переход из немецкого «Гамбурга» в петербургский клуб «Зенит».
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне

Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Кино

Опубликованы первые кадры нового сериала Netflix о Дракуле

Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Общество

Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza

Обновлено вчера в 12:04
Авто

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

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Обновлено вчера в 08:42
Общество

Пострадавшие от паводка жители Канска получат по 50 тыс. рублей

Обновлено вчера в 22:48
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Обновлено вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено вчера в 09:05
Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении

Обновлено вчера в 07:06
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Игры

В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC

Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
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Армия и оружие

Российские военные начали учения в Чёрном море

«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 22:16
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