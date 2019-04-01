Папа Римский Франциск призвал не сравнивать Месси с богомТАСС 06:07

Папа Римский Франциск не считает нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси богом. Слова Франциска приводит испанская газета Marca.

Папа Римский Франциск призвал не сравнивать Месси с богом

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