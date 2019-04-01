Футбол
Папа Римский Франциск призвал не сравнивать Месси с богомТАСС 06:07
Папа Римский Франциск не считает нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси богом. Слова Франциска приводит испанская газета Marca.
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Армия и оружие
Обвинение запросило для Хисамова 18 лет колонии за участие в ИГ
В Северо-Кавказском окружном военном суде (Ростов-на-Дону) в прениях сторон по делу капитана запаса Дениса Хисамова гособвинитель просил назначить подсудимому 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Найдены тела всех погибших в авиакатастрофе с совладельцем S7
Предположительно на борту частного бизнес-джет Epic-LT находились акционер S7 Airlines Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
В Нидерландах в реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
Спорт
Навальный заступился за Мамаева и Кокорина
Навальный заявил, что ничего не знает о том, что Кокорин и Мамаев за футболисты и понятия не имеет, за какие команды они играют.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
Обновлено в 10:01
Авто
Цены на автомобили 13 марок изменились в России
На российском авторынке вновь произошло колебание цен на легковые автомобили. В марте их изменили 13 компаний.
Обновлено в 05:23
Общество
Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей
Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Елена Беркова заказала на свадьбу пять платьев за 2 млн рублей
Елена Беркова уже начала подготовку к торжественной церемонии, заказав пять платьев, которые обошлись ей в два миллиона рублей.
Обновлено в 04:39
Экономика
Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ru
Сбербанк покупает 100% группы компаний, управляющей сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки
У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Политика
Кремль никого не поздравит с выходом во второй тур выборов на Украине
На вопрос про отношение Москвы к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, пресс-секретарь российского лидера сказал: "Пока выборы не закончились, не состоялся второй тур и не выявился победитель, пока говорить считаем преждевременно".
Обновлено в 06:31
Футбол
«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе
У московского "Спартак" не получилось договориться с Георгием Мелкадзе. Вероятно форвард покинет команду ближайшим летом.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
На Западе испугались «летающего кошмара» из России
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 07:23
Футбол
Журналист Санчес: «Варан сообщил „Реалу“, что хочет уйти летом»
Варан перешел в «Реал» из «Ланса» в 2011 году за 10 миллионов евро.
Обновлено в 09:59
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Футбол
Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне
«Зенит» одержал уже пятую волевую победу в нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака.
Обновлено в 08:05
Политика
Верховный суд РФ отказался принять иск Дмитрия Гудкова
Верховный суд России отказался принять иск Дмитрия Гудкова, который требовал отменить закон о наказании за оскорбление власти в интернете.
Обновлено в 10:03
Экономика
Goldman Sachs оценил потери Великобритании из-за Brexit
Экономика Великобритании в настоящее время уже потеряла из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit) около 87 млрд (почти $114 млрд).
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан стал отцом в третий раз
36-летний актёр признался, что не против быть многодетным папой, и вот, наконец, поклонники могут поздравить его с рождением ещё одной дочери.В это воскресенье Амелия Уорнер вновь стала мамой.
Обновлено в 07:16
Космос
NASA: завершается конкурс создания 3D-домов на Марсе
Специалисты NASA через пару месяцев выберут победителя конкурса по проектирования жилых построек на Марсе и других планетах.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Задержан ректор РГУ имени Есенина
Задержан ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев.
Обновлено в 10:13
Экономика
Globaltrans выплатит 16,5 млрд рублей дивидендов за 2018 год
Чистая прибыль компании за прошлый год увеличилась на 42%, до 19,6 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 28%, до 33,1 млрд руб.
Обновлено в 03:02
Общество
Новые необычные площадки для регистрации брака появятся в Москве
В столице откроются 20 необычных площадок для торжественной регистрации брака. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Космос
Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры
Астрономы ESO на следующей неделе планируют показать снимок горизонта событий черной дыры.
Обновлено в 06:34