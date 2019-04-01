Футбол

Папа Римский Франциск призвал не сравнивать Месси с богомТАСС 06:07

Папа Римский Франциск не считает нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси богом. Слова Франциска приводит испанская газета Marca.
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Папа Римский призвал людей не поклоняться Месси

Матч ТВ06:46

Месси - бог или нет? Отвечает Папа Римский

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Папа римский Франциск: «Месси очень хорош. Но он не бог»

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Папа Римский отказался называть Месси богом

Газета.Ru04:12

Папа Римский: «Месси могут сравнивать с богом, но не надо ему поклоняться»

Sport24.ru04:02

Папа римский: в теории, называть Месси богом — это кощунство

Чемпионат05:14

Папа Римский о Лионеле Месси: «Он не Бог»

Sport.ru04:28
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Политика

ЦИК Украины официально объявил о втором туре президентских выборов

Обновлено в 04:15
Экономика

Зампред правления «Газпрома» Круглов перешел на работу в госслужбу

Отмечается, что заместитель председателя правления Андрей Круглов освобожден от должности из-за перехода на государственную службу.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе был судим за разбой

Сдавшийся полиции виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы Муслим Джамбеков ранее был осужден за разбойное нападение.
Обновлено в 05:45
Политика

Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского

Обновлено в 03:22
Политика

Эра правления нового императора Японии получит название Рэйва

Обновлено вчера в 23:36
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В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
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Около 30 человек пропали без вести при тушении лесного пожара в Китае

Обновлено в 04:24
Экономика

Социальные пенсии в России выросли на два процента

С 1 апреля в России на два процента выросли социальные пенсии.
Обновлено в 01:07
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»

Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Кино

В Петербурге представили спектакль по пьесе Семена Альтова

Обновлено в 06:20
Кино

Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса

Актриса Таня Мале, сыгравшая Тилли Мастерсон, одну из девушек суперагента Джейма Бонда, скончалась в возрасте 77 лет.
Обновлено в 06:51
Политика

Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов

Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Житель Астрахани погиб, защищая подростков от ножевого нападения

В Астрахани перед судом предстанет 46-летний мужчина, который зарезал защищавшего подростков местного жителя.
Обновлено в 05:02
Общество

ГИБДД ужесточит контроль за автошколами

Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Боевая машина пехоты «Курганец-25» протестирована в Сирии

Ранее сообщалось, что первая партия боевых машин пехоты на базе перспективной гусеничной платформы «Курганец-25» будет передана в войска для отработки их эксплуатации в 2019 году.
Обновлено вчера в 08:12
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
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Суд приговорил к штрафу второго фигуранта по делу орловских иеговистов

Железнодорожный райсуд Орла признал местного жителя Сергея Скрынникова виновным в участии в деятельности местной ячейки «Свидетелей Иеговы», которая была признана экстремистской и ликвидирована в 2016 году, и приговорил его к штрафу 350 тыс. руб. (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).
Обновлено в 05:40
Музыка

Сергей Шнуров высмеял «экстремизм» в песне Наташи Королевой

Обновлено в 06:20
Энергетика

Россия обогнала США по поставкам СПГ в Европу

Чистый импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России странами Европы (включая Турцию) составил по итогам 2018 года 4,43 миллиона тонн, аналогичные поставки из США - 2,7 миллиона тонн.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Елизавета II решила не водить машину на дорогах общего пользования

Королева Великобритании Елизавета II приняла решение отказаться от вождения автомобиля на дорогах общего пользования в связи с недавней аварией с участием ее супруга.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 06:56
Политика

Рогозин объяснил отсутствие у России метанового двигателя

По мнению главы «Роскосмоса», «метановый двигатель даст нам возможность многократного использования ракет-носителей».
Обновлено в 07:07
Финансы

Сургутнефтегаз владеет суммой в 45 млрд долларов

Общее количество свободных денежных средств и денежных эквивалентов ПАО «Сургутнефтегаз» превысило 3 трлн рублей или 45 млрд долларов.
Обновлено в 05:05
Культура

Московские библиотеки отмечают 210-летие со дня рождения Гоголя

Обновлено в 03:26
Общество

В Грузии запретили полиэтиленовые пакеты

Власти Грузии начали бороться полиэтиленовыми пакетами в ноябре 2018 года. Тогда под запрет попали пакеты с толщиной менее 15 микрон.
Обновлено в 04:55
Игры

«Змейка» появилась в Google Maps в честь 1 апреля

Компания Google в очередной раз приготовила для пользователей сюрприз в честь 1 апреля.
Обновлено в 02:49
Транспорт

Динар Гильмутдинов заявил, что разметки на дорогах Башкирии нет

Что касается других городов республики, то пока там будет наноситься обычная разметка.
Обновлено в 05:22
Энергетика

Moody’s: требования Дании могут задержать «Северный поток — 2»

Предъявляемое датским правительством к Nord Stream 2 AG требование о проведении дополнительной экологической экспертизы по участку газопровода «Северный поток — 2» может стать причиной задержки реализации проекта.
Обновлено в 05:54
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
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Как Google поздравил интернет с 1 апреля

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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Франциск до избрания - Хорхе Марио Бергольо - 266-й папа римский. Избран 13 марта 2013 года. Первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы. Первый папа-иезуит. Первый папа-монах со времён Григория XVI, состоявшего в ордене камальдулов.
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