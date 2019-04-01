Футбол
Папа Римский Франциск призвал не сравнивать Месси с богомТАСС 06:07
Папа Римский Франциск не считает нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси богом. Слова Франциска приводит испанская газета Marca.
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Экономика
Зампред правления «Газпрома» Круглов перешел на работу в госслужбу
Отмечается, что заместитель председателя правления Андрей Круглов освобожден от должности из-за перехода на государственную службу.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе был судим за разбой
Сдавшийся полиции виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы Муслим Джамбеков ранее был осужден за разбойное нападение.
Обновлено в 05:45
Политика
Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского
Обновлено в 03:22
Политика
Эра правления нового императора Японии получит название Рэйва
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Экономика
Социальные пенсии в России выросли на два процента
С 1 апреля в России на два процента выросли социальные пенсии.
Обновлено в 01:07
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»
Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Кино
В Петербурге представили спектакль по пьесе Семена Альтова
Обновлено в 06:20
Кино
Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса
Актриса Таня Мале, сыгравшая Тилли Мастерсон, одну из девушек суперагента Джейма Бонда, скончалась в возрасте 77 лет.
Обновлено в 06:51
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Житель Астрахани погиб, защищая подростков от ножевого нападения
В Астрахани перед судом предстанет 46-летний мужчина, который зарезал защищавшего подростков местного жителя.
Обновлено в 05:02
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Боевая машина пехоты «Курганец-25» протестирована в Сирии
Ранее сообщалось, что первая партия боевых машин пехоты на базе перспективной гусеничной платформы «Курганец-25» будет передана в войска для отработки их эксплуатации в 2019 году.
Обновлено вчера в 08:12
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Суд приговорил к штрафу второго фигуранта по делу орловских иеговистов
Железнодорожный райсуд Орла признал местного жителя Сергея Скрынникова виновным в участии в деятельности местной ячейки «Свидетелей Иеговы», которая была признана экстремистской и ликвидирована в 2016 году, и приговорил его к штрафу 350 тыс. руб. (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).
Обновлено в 05:40
Музыка
Сергей Шнуров высмеял «экстремизм» в песне Наташи Королевой
Обновлено в 06:20
Энергетика
Россия обогнала США по поставкам СПГ в Европу
Чистый импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России странами Европы (включая Турцию) составил по итогам 2018 года 4,43 миллиона тонн, аналогичные поставки из США - 2,7 миллиона тонн.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Елизавета II решила не водить машину на дорогах общего пользования
Королева Великобритании Елизавета II приняла решение отказаться от вождения автомобиля на дорогах общего пользования в связи с недавней аварией с участием ее супруга.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 06:56
Политика
Рогозин объяснил отсутствие у России метанового двигателя
По мнению главы «Роскосмоса», «метановый двигатель даст нам возможность многократного использования ракет-носителей».
Обновлено в 07:07
Финансы
Сургутнефтегаз владеет суммой в 45 млрд долларов
Общее количество свободных денежных средств и денежных эквивалентов ПАО «Сургутнефтегаз» превысило 3 трлн рублей или 45 млрд долларов.
Обновлено в 05:05
Общество
В Грузии запретили полиэтиленовые пакеты
Власти Грузии начали бороться полиэтиленовыми пакетами в ноябре 2018 года. Тогда под запрет попали пакеты с толщиной менее 15 микрон.
Обновлено в 04:55
Игры
«Змейка» появилась в Google Maps в честь 1 апреля
Компания Google в очередной раз приготовила для пользователей сюрприз в честь 1 апреля.
Обновлено в 02:49
Транспорт
Динар Гильмутдинов заявил, что разметки на дорогах Башкирии нет
Что касается других городов республики, то пока там будет наноситься обычная разметка.
Обновлено в 05:22
Энергетика
Moody’s: требования Дании могут задержать «Северный поток — 2»
Предъявляемое датским правительством к Nord Stream 2 AG требование о проведении дополнительной экологической экспертизы по участку газопровода «Северный поток — 2» может стать причиной задержки реализации проекта.
Обновлено в 05:54
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Гаджеты
Как Google поздравил интернет с 1 апреля
Обновлено в 05:15