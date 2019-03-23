Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании по футболуТАСС 07:10

Федерация футбола Албании прекратила сотрудничество с главным тренером национальной команды итальянцем Кристианом Пануччи. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации. Сборная Албании проиграла в пятницу команде Турции (0:2) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании по футболу

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