Футбол

Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании по футболуТАСС 07:10

Албания — Турция
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Лоро Боричи
21′
Бурак Йылмаз
30′
Дженк Тосун
Иван Балиу Кампени
39′
Ардиан Исмайли
45′+2′
46′
Гекхан Генюль
Зеки Челик
47′
Окай Йокушлу
55′
Хакан Чалханоглу
Беким Балай
Эрос Грезда
58′
Иван Балиу Кампени
Армандо Садику
58′
65′
Эмре Белёзоглу
Дорукхан Токоз
Таулянт Джака
86′
88′
Бурак Йылмаз
Дениз Тюрюч
Федерация футбола Албании прекратила сотрудничество с главным тренером национальной команды итальянцем Кристианом Пануччи. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации. Сборная Албании проиграла в пятницу команде Турции (0:2) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
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Итальянский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника. Двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. В настоящее время является главным тренером сборной Албании.
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