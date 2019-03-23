Футбол
Пануччи уволен с поста главного тренера сборной АлбанииSport24.ru 07:24
|21′
Бурак Йылмаз
|30′
Дженк Тосун
Иван Балиу Кампени
|39′
Ардиан Исмайли
|45′+2′
|46′
Гекхан Генюль
Зеки Челик
|47′
Окай Йокушлу
|55′
Хакан Чалханоглу
Беким Балай
Эрос Грезда
|58′
Иван Балиу Кампени
Армандо Садику
|58′
|65′
Эмре Белёзоглу
Дорукхан Токоз
Таулянт Джака
|86′
|88′
Бурак Йылмаз
Дениз Тюрюч
Албания
Расстановка 4‑4‑2
1
Бериша
4
Хюсай
16
Исмайли
6
Гимшити
5
Весели
10
Садику
22
Абраши
14
Джака
9
Мемушай
7
Грезда
21
Узуни
12
Гюнок
2
Челик
22
Айхан
16
Демирал
3
Калдырым
14
Текдемир
10
Чалханоглу
6
Йокушлу
8
Токоз
20
Тюрюч
9
Тосун
Турция
Расстановка 4‑4‑2
Бывший помощник Фабио Капелло в сборной России Кристиан Пануччи отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Албании. 45-летний специалист лишился работы на следующий день после поражения сборной Албании от команды Турции (0:2) на старте квалификации чемпионата Европы — 2020.
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