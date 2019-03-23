Футбол

Пануччи уволен с поста главного тренера сборной АлбанииSport24.ru 07:24

Албания — Турция
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Лоро Боричи
21′
Бурак Йылмаз
30′
Дженк Тосун
Иван Балиу Кампени
39′
Ардиан Исмайли
45′+2′
46′
Гекхан Генюль
Зеки Челик
47′
Окай Йокушлу
55′
Хакан Чалханоглу
Беким Балай
Эрос Грезда
58′
Иван Балиу Кампени
Армандо Садику
58′
65′
Эмре Белёзоглу
Дорукхан Токоз
Таулянт Джака
86′
88′
Бурак Йылмаз
Дениз Тюрюч
Бывший помощник Фабио Капелло в сборной России Кристиан Пануччи отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Албании. 45-летний специалист лишился работы на следующий день после поражения сборной Албании от команды Турции (0:2) на старте квалификации чемпионата Европы — 2020.
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Пануччи отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Албании

Чемпионат07:47

Пануччи отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Албании

Спорт-Экспресс07:28

Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании

Soccer.ru05:21

Пануччи уволен с поста тренера албанской команды

Газета.Ru06:51

Пануччи отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Албании

РИА Новости06:50

Пануччи уволен с поста тренера сборной Албании

Sports.ru08:23

Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании

Sport24.ru07:24
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