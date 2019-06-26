Футбол

Пантелеев покинул казанский «Рубин»Sportbox.RU 08:38

Казанский «Рубин» в среду сообщил о завершении сотрудничества с полузащитником Владиславом Пантелеевым.
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Пантелеев может перейти в «Арсенал»

Sportbox.RU11:12

«Рубин» покинул полузащитник команды

Татар-информ09:10

Пантелеев уходит из «Рубина»

Советский спорт08:42

Пантелеев может перейти в «Арсенал»

Матч ТВ11:12

«Рубин» объявил о расставании с Пантелеевым

Sport24.ru09:12

Пантелеев покинул «Рубин» спустя полгода после перехода из «Спартака»

Чемпионат09:47

Пантелеев покинул «Рубин»

Спорт-Экспресс08:45
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:10, Вашингтон
Футбол

Вратарь «Ромы» выложил фотографию со стадиона «Спартака»

Голкипер молодежной команды итальянской "Ромы" Андреа Романьоли выложил фотографию со стадиона московского "Спартака" "Открытие Арена", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:26
Происшествия

В центре Энгельса горит ярмарка «Феникс». Хроника

Telegram-канал «Театр взрослого зрителя» опубликовал видео, на котором арендаторы рынка говорят губернатору, что тушение пожара проводится недостаточно оперативно.
Обновлено в 12:30
Политика

ПАСЕ вернула российской делегации все полномочия

Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные

Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева избили неизвестные, об этом он сообщил в Twitter.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Двое десантников погибли в Крыму

Двое десантников-контрактников погибли в Крыму после неудачного прыжка с парашютом.
Обновлено в 04:06
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира

В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Авто

Kia представил новый кроссовер Kia XCeed

Компания Kia официально показала свой новый кроссовер, который был разработан на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Воткнувшего в петербуржца карабин сотрудника ФСБ осудят

Военная прокуратура ЗВО Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника ФСБ, который в ходе обыска загородного дома предпринимателя воткнул ему в энное место карабин «Тигр», об этом пишет «ФедералПресс».
Обновлено в 13:58
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика

Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков

МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 13:05
Общество

BadComedian разоблачил благие намерения Собчак

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) показал скриншоты переписки с журналисткой и ведущей Ксений Собчак, которая предлагала ему помощь в урегулировании конфликта с компанией Kinodanz, подавшей на блогера в суд.
Обновлено в 12:51
Политика

Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился

Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
Обновлено в 08:04
Музыка

Бывший гитарист «Песняров» утонул в Белоруссии

Обновлено в 06:49
Наука

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Обновлено в 03:18
Политика

Украинцев лишат ночного тарифа на электроэнергию

Напомним, что ночной тариф на Украине ввели с 1 апреля 2015 года. Он был в два раза меньше основного.
Обновлено в 02:37
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес

Юлия Савичева показала поклонникам татуировку в честь дочери

Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Анны, самостоятельно разработав для мастера эскиз.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Возле станицы Луганской начался отвод украинских силовиков

В свою очередь, как рассказал представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Роман Иванов, сотрудники Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики начали отвод сил и техники от линии соприкосновения.
Обновлено в 08:18
Политика

Российская делегация успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками странниками Леонид Калашников сообщил, что российская делегация в последние две минуты успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ.
Обновлено в 13:15
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие

Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48
Общество

Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма

Обновлено в 09:25
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиков

Бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в России заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Суд арестовал «московского отравителя»

Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Авто

Представлен обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновлённый кроссовер Q7.
Обновлено в 00:01
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