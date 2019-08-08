Футбол
РИА НовостиПанов опроверг сообщения о том, что его избили на матче «Спартака»
Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что Панова якобы избили на матче квалификации Лиги Европы "Спартак" - "Брага" (Португалия), который прошел в четверг в Москве.
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с чего всё началось
Экс-нападающий сборной России по футболу, обладатель Кубка России Александр Панов опроверг сообщения о том, что его избили на матче московского "Спартака".РИА Новостивчера в 10:38
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Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
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Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
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Происшествия
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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
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Дни.ру вчера в 14:28
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Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Кино
Брэд Питт назвал самую сложную роль в своей карьере
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Телепрограмма вчера в 11:33
Авто
УАЗ объявил прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Сегодня дан старт приёму заказов на новый "УАЗ Патриот" с автоматической трансмиссией.
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Политика
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Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе.
РИА Новости вчера в 21:57
Происшествия
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
Два самолета в ночь на субботу и один в субботу утром совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту, два из них - из-за плохого самочувствия пассажиров, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.
РИА Новости 01:33
Футбол
«Рома» отдала Ольсена в аренду «Кальяри», Дефреля – «Сассуоло»
Sports.ru вчера в 18:25
Гаджеты
Раскрыта дата начала предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro
Желающие смогут оформить предзаказ на iPhone 11 и 11 Pro 13 сентября.
Народные новости 00:06
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
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Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.
Дождь вчера в 13:54
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru вчера в 06:05
Футбол
Хет-трик Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Боруссией»
В стартовом мате третьего тура бундеслиги "красные быки" в гостях обыграли "Боруссию" из Менхенгладбаха 3:1. Все три мяча в составе победителей забил Тимо Вернер.
Вести.Ru вчера в 16:33
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Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области
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Отмечается, что у врачей Екатеринбурга зарплата выше среднего – чуть более 78 тысяч рублей.
Вестник вчера в 13:35
Футбол
Трансфер игрока «Порту» обойдется «Зениту» в 10 млн евро
Осорио перешел в «Порту» из «Тонделлы» летом 2018 года за 2 млн евро. Однако за клуб он провел только 1 матч.
ФАН вчера в 12:00
Происшествия
Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех
Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
ТАСС 01:34
Происшествия
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2
В больнице в Якутии остаются четверо пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе, сообщает министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Евразия Daily вчера в 22:31
Хоккей
Вольски: Мозякин мог стать звездой в НХЛ
Мозякин мог стать настоящей звездой в НХЛ, я в этом не сомневаюсь.
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Армия и оружие
Украинские боевики предприняли попытку вылазки на территорию ДНР
Боевики неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались проникнуть на территорию ДНР, сообщили 30 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
REGNUM вчера в 06:38
Экономика
Москвичи вернулись в торгцентры
Трафик стимулировали маркетинговые акции и холодное лето Активные маркетинговые акции ритейлеров и холодное лето заставили покупателей вернуться в торговые центры.
Коммерсантъ вчера в 18:09