Футбол

РИА НовостиРИА НовостиПанов опроверг сообщения о том, что его избили на матче «Спартака»

Спартак — Зенит
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что Панова якобы избили на матче квалификации Лиги Европы "Спартак" - "Брага" (Португалия), который прошел в четверг в Москве.
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с чего всё началось

Панов опроверг сообщения о том, что его избили на матче «Спартака»

Экс-нападающий сборной России по футболу, обладатель Кубка России Александр Панов опроверг сообщения о том, что его избили на матче московского "Спартака".
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