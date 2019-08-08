Футбол
РИА НовостиПанов опроверг сообщения о том, что его избили на матче «Спартака»
|15′
Жоау Пальинья
|23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
|32′
Рикарду Орта
|39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
|42′
Рикарду Орта
|45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
|46′
|46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
|62′
Самуэль Жиго
|68′
|75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
|75′
Зелимхан Бакаев
|89′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
54
Умяров
20
Шюррле
7
Гулиев
17
Бакаев
49
Ананидзе
1
Магальяэш
47
Эшгайю
36
Виана
4
Лукас Кунья
60
Пальинья
5
Секейра
70
Галено
15
Орта
27
Франсержио
21
Орта
2 ×
20
Диаш
Брага
Расстановка 5‑4‑1
Экс-нападающий сборной России по футболу, обладатель Кубка России Александр Панов опроверг сообщения о том, что его избили на матче московского "Спартака".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Общество
Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму
Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.
Российская газета 04:43
Политика
Во Флориде ввели режим ЧС из-за наступления урагана «Дориан»
Губернатор Флориды Рон Десантис ввел в штате режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося урагана «Дориан», сообщает ТАСС.
Слово и Дело 28 августа в 22:55
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
РИА Новости 13:04
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Авто
Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога
Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.
Тарантас Ньюс 05:09
Общество
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Политика
Верховная Рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности
Депутаты Верховной Рады Украины в первом чтении поддержали законопроект о внесении изменений в Конституцию страны, в соответствии с которыми парламентарии лишатся депутатской неприкосновенности.
Свободная Пресса 01:10
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Армия и оружие
Первый в мире авианосец-полукатамаран разработали в России
Инженеры Крыловского государственного научного центра разработали макет нового многоцелевого авианосца, которые представили на МВМС-2019.
Телеканал 360° 10:47
Киберспорт
CD Projekt RED показывает геймплей Cyberpunk 2077
CD Projekt RED анонсировала дату стрима Cyberpunk 2077.
Cyber.sports.ru 09:20
Политика
МИД РФ отреагировал на происходящее на границе Грузии и Южной Осетии
Рост напряженности на границе Грузии и Южной Осетии в результате провокационных действий Тбилиси вызывает серьезную озабоченность.
Вести.Ru 13:33
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Политика
Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы
RT на русском 09:38
Космос
Китайский радиотелескоп FAST открыл 93 новых пульсара
Китайский радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) открыл 93 ранее неизвестных пульсара, передает агентство "Синьхуа".
Труд 13:28
Армия и оружие
Украинский военный ООС погиб в Донбассе
Украинский военный погиб в Донбассе, сообщили на странице Объединенных сил в Facebook.
РЕН ТВ 13:10
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер 08:08
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Происшествия
В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов
Второй день продолжаются поиски годовалого ребенка, пропавшего из своей комнаты частного дома в селе Исмаилово Дюртюлинского района.
Российская газета 05:00
Авто
GAC представил электрический кроссовер Aion LX с запасом хода 650 км
Tvoe-avto.com 06:59