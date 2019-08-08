Футбол

РИА НовостиРИА НовостиПанов опроверг сообщения о том, что его избили на матче «Спартака»

Спартак — Брага
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
15′
Жоау Пальинья
23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
32′
Рикарду Орта
39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
42′
Рикарду Орта
45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
46′
46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
62′
Самуэль Жиго
68′
75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
75′
Зелимхан Бакаев
89′
Экс-нападающий сборной России по футболу, обладатель Кубка России Александр Панов опроверг сообщения о том, что его избили на матче московского "Спартака".
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