Экс-нападающий сборной России по футболу, обладатель Кубка России Александр Панов опроверг сообщения о том, что его избили на матче московского "Спартака".

Панов опроверг сообщения о том, что его избили на матче «Спартака»

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