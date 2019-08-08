Экс-нападающий сборной России по футболу, обладатель Кубка России Александр Панов опроверг сообщения о том, что его избили на матче московского "Спартака".

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Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что Панова якобы избили на матче квалификации Лиги Европы "Спартак" - "Брага" (Португалия), который прошел в четверг в Москве.

Панов опроверг сообщения о том, что его избили на матче «Спартака»

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