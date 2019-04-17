Происшествия

Панкратова-Черного сняли с рейса в БарнаулеРИА Новости 05:09

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
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Актера Александра Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле

Алтайская правда05:57

«Простите меня, Христа ради, если я виноват»: актера Александра Панкратова-Черного сняли с самолёта в Барнауле

Катунь 2404:04

«Я заказал всего 100 грамм водки, а мог бы литр!»: Панкратова-Черного сняли с самолета

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Какая-то провокация: Панкратов-Черный о конфликте с «голубеньким» бортпроводником

Пятый канал04:52

Очевидцы: в Барнауле с самолета сняли народного артиста Панкратова-Черного

Алтапресс02:49

Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

РИА Новости05:09
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Компания Hyundai на автосалоне в Шанхае рассекретила интерьер следующего поколения кроссовера ix25, продающегося на российском авторынке под названием Creta.
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Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

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Софи Тернер лечилась от депрессии из-за критики со стороны поклонников

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Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
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Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
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Госдума РФ в третьем чтении приняла закон об изоляции Рунета

Депутаты Госдумы России 16 апреля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории страны; документ предполагает изоляцию российского сегмента интернета, сообщает «Медуза».
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Гордеев покинул пост главного тренера юношеской сборной России

Главный тренер сборной России U19 Андрей Гордеев покинул свой пост, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
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Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
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На Арбате заменят бетонную плитку

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Экономика

Выручка АК АЛРОСА упала на треть, а чистая прибыль – почти в два раза

Снижение дохода от продаж алмазов в первые три месяца 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го составило 32%: выручка компании за январь-март прошлого года была 73 млрд рублей.
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Политика

Опубликованы рейтинги Зеленского и Порошенко за пять дней до выборов

По данным социологической группы «Рейтинг», преимущество Зеленского над Порошенко составляет 30%.
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Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
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WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400

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Евгения Медведева анонсировала новую короткую программу

Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева в своей новой короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 британской рок-группы Muse.
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Игры

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
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Самолет Ил-112 впервые покажут публике на авиасалоне МАКС-2019

Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В впервые покажут широкой публике на авиасалоне МАКС-2019, который в конце августа пройдет в подмосковном Жуковском.
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Политика

Порошенко согласился начать дебаты с Зеленским на стадионе 19 апреля

Действующий президент Петр Порошенко согласился с предложением кандидата в президенты Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19.00, сообщают местные СМИ.
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Чистый спрос россиян на валюту в феврале снизился на 20%

Сегодня, 17 апреля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что чистый спрос на иностранную валюту в феврале текущего года по сравнению с январём снизился на 20%, до $0,8 млрд. за счёт существенного увеличения предложения доллара США.
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Посетители красноярского зоопарка "Роев ручей" до смерти закормили винторогого козла по кличке Коралл, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Екатерина Михайлова.
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Cadillac раскрыл характеристики нового седана Cadillac CT5

Компания Cadillac раскрыла основные технические характеристики нового бизнес-седана CT5.
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Уровень одобрения россиянами Сталина установил исторический рекорд

В исследовании подчеркивается, что такой уровень одобрения Иосифа Сталина является абсолютным рекордом за все время проведения соответствующих опросов.
Обновлено вчера в 03:16
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