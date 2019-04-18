Происшествия
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортахLenta.ru вчера в 09:22
Народный артист России Александр Панкратов-Черный, которого попросили покинуть самолет, следовавший рейсом Барнаул — Москва, рассказал, что это не первый подобный инцидент в его жизни. Об этом сообщает «Московский комсомолец». По словам актера, он уже сталкивался «с таким хамским отношением».
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Актера Панкратова-Черного оштрафуют либо посадят на 15 суток после инцидента в самолете
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