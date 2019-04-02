Панин назвал россиян злобными уродцамиГазета.Ru 07:09

Они оставляют сотни тупых комментариев под постом с голой жопой в Инстаграме, а глядя в глаза умирающей девочки, которой нужна помощь, делают вид что их это не касается! Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя!

Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу. По его словам, когда-то он был шокирован реакцией соцсетей на смерть Натальи Крачковской.

Футбол Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 14 июля На заседании общего собрания Российской премьер-лиги была согласована структура календаря чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.

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Шоу-бизнес Таисия Повалий рассказала, что скоро станет бабушкой 55-летняя певица Таисия Повалий сообщила поклонникам радостную новость – она скоро впервые станет бабушкой.

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