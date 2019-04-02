Шоу-бизнес

Панин назвал россиян злобными уродцамиГазета.Ru 07:09

Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу. По его словам, когда-то он был шокирован реакцией соцсетей на смерть Натальи Крачковской.
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Алексей Панин
Они оставляют сотни тупых комментариев под постом с голой жопой в Инстаграме, а глядя в глаза умирающей девочки, которой нужна помощь, делают вид что их это не касается! Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя!
— Алексей Панин, российский актёрRuposters.ru 04:26

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Панин назвал жителей России «самыми злыми людьми»

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Джигурда оценил слова Панина о злых россиянах

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Экономика

ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
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Происшествия

В военной академии в Петербурге произошел взрыв

Спасатели в рацию говорят, что на территории академии Можайского произошел взрыв.
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Алена Водонаева рассталась с мужем

Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
Обновлено в 06:47
Экономика

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В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
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Общество

Мосгорсуд вернул материалы дела об алиментах Дениса Глушакова

Мосгорсуд во вторник вернул жалобу на решение по размеру алиментов футболисту Денису Глушакову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:23
Политика

Moody’s оценило перспективы нормализации отношений России и Украины

Перспектив нормализации отношений России и Украины даже в случае победы лидера президентской гонки Владимира Зеленского мало; торговые ограничения между двумя странами, как ожидается, сохранятся, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

«Бастионы» Балтфлота уничтожили боевые корабли условного противника

Обновлено в 06:37
Общество

Настоящая весна придет в столицу во второй половине апреля

По-настоящему весенняя и теплая погода придет в Москву только во второй половине апреля.
Обновлено в 07:05
Общество

Медведев в Перми посмотрел «показательные выступления» андроидов

Обновлено в 08:06
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Политика

Путин и Алиев обсудили нагорнокарабахское урегулирование

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

НАТО обсудит расширение военного присутствия в Черном море

«Совершенно секретно»: Министр иностранных дел стран НАТО 3-4 апреля собираются обсудить расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено вчера в 06:35
Общество

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Обновлено в 07:17
Происшествия

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Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Экономика

Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:51
Общество

Заявившая о ненужности молодежи чиновница вышла на новую работу

Обновлено в 08:02
Политика

В штабе Зеленского предложили Порошенко устроить дебаты с Коломойским

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают дебаты с его политическим соперником и действующим главой государства Петром Порошенко бессмысленными.
Обновлено в 04:39
Экономика

Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера

Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor, говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:44
Политика

Украина начала укреплять границу с Россией в нескольких областях

Обновлено в 08:51
Футбол

Ещенко: нравится запах конопли, могу руки потереть и понюхать

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко объяснил, зачем сделал на ноге татуировку с изображением листа конопли.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В Исландии туристов чуть не смыло в океан огромной волной

В Исландии туристам удалось спастись от огромной волны, вызванной падением части ледника в воду. Видео опубликовал один из очевидцев.
Обновлено в 09:15
Здоровье

Ребенок в беде: откуда берутся «дети-маугли» и как им помочь

Пятилетнюю девочку, найденную 10 марта 2019 года в захламленной квартире на Ленинградском шоссе, в обсуждениях в интернете и СМИ практически сразу стали называть "маугли" из-за того, что у ребенка отмечались проблемы с общением и первоначально отсутствовала речь.
Обновлено в 05:29
Политика

Премьер-министр Греции едет в Северную Македонию

Официальный визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Северную Македонию запланирован на 2 апреля, передает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на Enterprise Greece - греческую организацию привлечения инвестиций и развития внешней торговли.
Обновлено 30 марта в 15:12
Кино

Звёзды «Игры престолов» начали прощаться с сериалом и своими героями

В сериале Кит сыграл ключевого героя — Джона Сноу.
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Происшествия

В Казани многодетная семья отравилась угарным газом

Сегодня в Казани целая семья пострадала от отравления угарным газом.
Обновлено в 08:12
Здоровье

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Прививочная кампания продлится с апреля по октябрь.
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Обновлено 31 марта в 14:00
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Запашный ответил блогеру на оскорбления Началовой

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