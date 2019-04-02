Шоу-бизнес
Панин назвал россиян злобными уродцамиГазета.Ru 07:09
Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу. По его словам, когда-то он был шокирован реакцией соцсетей на смерть Натальи Крачковской.
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Они оставляют сотни тупых комментариев под постом с голой жопой в Инстаграме, а глядя в глаза умирающей девочки, которой нужна помощь, делают вид что их это не касается! Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя!
— Алексей Панин, российский актёрRuposters.ru 04:26
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Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В военной академии в Петербурге произошел взрыв
Спасатели в рацию говорят, что на территории академии Можайского произошел взрыв.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассталась с мужем
Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
Обновлено в 06:47
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Мосгорсуд вернул материалы дела об алиментах Дениса Глушакова
Мосгорсуд во вторник вернул жалобу на решение по размеру алиментов футболисту Денису Глушакову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:23
Политика
Moody’s оценило перспективы нормализации отношений России и Украины
Перспектив нормализации отношений России и Украины даже в случае победы лидера президентской гонки Владимира Зеленского мало; торговые ограничения между двумя странами, как ожидается, сохранятся, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 09:10
Общество
Настоящая весна придет в столицу во второй половине апреля
По-настоящему весенняя и теплая погода придет в Москву только во второй половине апреля.
Обновлено в 07:05
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Политика
Путин и Алиев обсудили нагорнокарабахское урегулирование
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
НАТО обсудит расширение военного присутствия в Черном море
«Совершенно секретно»: Министр иностранных дел стран НАТО 3-4 апреля собираются обсудить расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Обновлено в 07:17
Происшествия
Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
В штабе Зеленского предложили Порошенко устроить дебаты с Коломойским
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают дебаты с его политическим соперником и действующим главой государства Петром Порошенко бессмысленными.
Обновлено в 04:39
Экономика
Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера
Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor, говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:44
Футбол
Ещенко: нравится запах конопли, могу руки потереть и понюхать
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко объяснил, зачем сделал на ноге татуировку с изображением листа конопли.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Исландии туристов чуть не смыло в океан огромной волной
В Исландии туристам удалось спастись от огромной волны, вызванной падением части ледника в воду. Видео опубликовал один из очевидцев.
Обновлено в 09:15
Здоровье
Ребенок в беде: откуда берутся «дети-маугли» и как им помочь
Пятилетнюю девочку, найденную 10 марта 2019 года в захламленной квартире на Ленинградском шоссе, в обсуждениях в интернете и СМИ практически сразу стали называть "маугли" из-за того, что у ребенка отмечались проблемы с общением и первоначально отсутствовала речь.
Обновлено в 05:29
Политика
Премьер-министр Греции едет в Северную Македонию
Официальный визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Северную Македонию запланирован на 2 апреля, передает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на Enterprise Greece - греческую организацию привлечения инвестиций и развития внешней торговли.
Обновлено 30 марта в 15:12
Кино
Звёзды «Игры престолов» начали прощаться с сериалом и своими героями
В сериале Кит сыграл ключевого героя — Джона Сноу.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Казани многодетная семья отравилась угарным газом
Сегодня в Казани целая семья пострадала от отравления угарным газом.
Обновлено в 08:12
Здоровье
В Вологодской области началась прививочная кампания против кори
Прививочная кампания продлится с апреля по октябрь.
Обновлено в 04:36
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Шоу-бизнес
Запашный ответил блогеру на оскорбления Началовой
Цирковой артист Эдгард Запашный ответил популярной блогерше Лене Миро на нападки на его подругу - покойную певицу Юлию Началову.
Обновлено в 08:16
Наука
Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымирания
Обновлено в 07:32