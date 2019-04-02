Шоу-бизнес

Панин назвал россиян «злобными уродцами»Инфорос 08:11

Актер Алексей Панин в своем посте в Instagram выразил мнение, что россияне являются самыми злыми людьми на планете. Он рассказал, что когда впервые узнал о смерти актрисы Натальи Крачковской и решил прочитать комментарии под некрологом - "не поверил своим глазам".
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Алексей Панин
Они оставляют сотни тупых комментариев под постом с голой жопой в Инстаграме, а глядя в глаза умирающей девочки, которой нужна помощь, делают вид что их это не касается! Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя!
— Алексей Панин, российский актёрRuposters.ru 04:26

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Эксперты: Обвал рубля может спровоцировать резкий рост цен в апреле

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