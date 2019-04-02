Панин назвал россиян «злобными уродцами»Инфорос 08:11

Они оставляют сотни тупых комментариев под постом с голой жопой в Инстаграме, а глядя в глаза умирающей девочки, которой нужна помощь, делают вид что их это не касается! Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя!

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