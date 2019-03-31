Футбол
«Паненка» Ибрагимовича принесла «Гэлакси» победу над «Портлендом»Чемпионат 00:23
В середине второго тайма Ибрагимович оформил дубль, отличившись с одиннадцатиметровой отметки с помощью «паненки». В двух матчах на его счету три гола. Второй гол Златана можно посмотреть в официальном «твиттере» MLS.
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