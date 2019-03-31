Футбол

«Паненка» Ибрагимовича принесла «Гэлакси» победу над «Портлендом»Чемпионат 00:23

В середине второго тайма Ибрагимович оформил дубль, отличившись с одиннадцатиметровой отметки с помощью «паненки». В двух матчах на его счету три гола. Второй гол Златана можно посмотреть в официальном «твиттере» MLS.
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Ибрагимович эффектно исполнил пенальти и принес «Гэлакси» победу над «Портлендом»

Sport24.ru00:26

«Паненка» Ибрагимовича принесла «Гэлакси» победу над «Портлендом»

Чемпионат00:23

Ибрагимович готов вновь покорить Америку. Пока только на словах

Матч ТВ29 марта в 11:29

Дубль Ибрагимовича принес «Лос-Анджелес Гэлакси» победу над «Портлендом»

Спорт-Экспрессвчера в 22:59

«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Портленд»: снова без Златана Ибрагимовича

Все про Спорт ру30 марта в 18:49

Златан заработал и забил 2 пенальти в матче МЛС. Второй – паненкой

Sports.ru00:14
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Политика

В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов

О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
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ЦИК: почти 11 млн украинцев не проголосовали на выборах президента

Обновлено вчера в 23:13
Футбол

Адиев еще не общался об отставке с президентом «Анжи»

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев, заявивший о намерении подать в отставку, еще не общался с президентом команды Османом Кадиевым, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Дагестана.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Обновлено вчера в 19:19
Шоу-бизнес

Как Ольга Дроздова помогла Дмитрию Певцову пережить гибель сына

Имея за плечами неудачный опыт семейной жизни, Дроздова снова замуж не спешила. Она долго не принимала предложение Дмитрия Певцова.
Обновлено в 00:00
Политика

Лавров посоветовал Помпео отказаться от угроз и ультиматумов

Министр опечален тем, что другие способы общения американские дипломаты не используют.
Обновлено вчера в 08:39
Политика

В России стартовал весенний призыв

Первого апреля в России стартовал весенний призыв граждан на военную службу.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Во Флориде на видео попало падение голубого метеора

30 марта во Флориде (США) на видео попало падение голубого метеора. Соответствующий пост очевидец разместил в микроблоге Instagram.
Обновлено в 00:12
Здоровье

В Москве разработан уникальный клей для лечения ран и ожогов

Обновлено в 00:50
Политика

Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии

Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

Роспотребнадзор запустил Единый консультационный центр

Роспотребнадзор с 1 апреля запустил Единый консультационный центр (ЕКЦ), который будет работать круглосуточно и без выходных, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие

На Западе обсуждают эффектный «афганский» взлёт вертолёта Ми-24

Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

Фигурантке дела о смерти брата Ким Чен Ына вынесли приговор

Гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения.
Обновлено в 00:42
Общество

Новые правила ОСАГО. Что изменится для водителей в апреле

С 1 апреля вступает в силу указание ЦБ в части изменения системы присвоения коэффициента "бонус-малус" (КБМ) — при расчете цены полиса ОСАГО он дает скидку за езду без ДТП и, наоборот, надбавку за совершенные аварии.
Обновлено 29 марта в 06:20
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено вчера в 08:09
Финансы

Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»

По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%).
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского

Обновлено вчера в 12:24
Общество

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено вчера в 06:29
Хоккей

Георгиев вошел в историю «Рейнджерс», повторив достижение Лундквиста

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 29 бросков и сыграл на ноль во второй раз в этом сезоне.
Обновлено вчера в 15:19
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году

Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Футбольные фанаты устроили бойню после дерби в Шотландии

Шотландские футбольные фанаты устроили массовую драку с поножовщиной после дерби «Рейнджерс» и «Селтика».
Обновлено вчера в 23:38
Космос

Сборка ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем завершилась на Байконуре

Завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» и грузового корабля «Прогресс МС-11», которые запустят на МКС 4 апреля.
Обновлено вчера в 11:11
Здоровье

Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний

Медики советуют бдительно следить за состоянием кожи, особенно в тех случаях, когда с ней не все в порядке.
Обновлено вчера в 06:50
Теннис

Роджер Федерер выиграл второй теннисный турнир в сезоне

Роджер Федерер выиграл у Джона Изнера в финальном матче теннисного турнира ATP в Майами.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко

Футболист пообещал жене исправиться. Анастасия Костенко отпраздновала в столичном ресторане накануне своё 25-летие.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика

Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз

Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом.
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Политика

Мадуро ограничил потребление электроэнергии в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере заявил о введении норм производства, распределения и потребления электроэнергии в стране.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В Перу в результате возгорания автобуса погибли 20 человек

Обновлено в 00:35
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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