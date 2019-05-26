Футбол
Панченко поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержкуГазета.Ru 15:01
Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко поблагодарил болельщиков столичной команды за поддержку. В заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" встречался с тульским "Арсеналом". Матч произошел на новом стадионе "Динамо" и закончился со счетом 3:3.
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Политика
Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент
Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
Обновлено в 12:25
Хоккей
Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали ЧМ
Сборная России по хоккею стала обладательницей бронзовых медалей чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 15:34
Политика
Пикетчики в Волгограде раскритиковали политику Путина
Как писал "Кавказский узел", группа волгоградских активистов регулярно проводит одиночные пикеты против политики правительства России.
Обновлено в 14:44
Политика
Стали известны имена кандидатов в депутаты от «Единой России»
Итого Итоги голосования озвучил руководитель комитета подготовки к предварительному голосованию, заместитель главнокомандующего ВМФ России, адмирал Александр Витко.
Обновлено в 13:13
Автоспорт
Макс Ферстаппен: «Гонка получилась веселой»
Обновлено в 11:52
Футбол
Краснодар — Рубин 1:0
Перед матчем с «Рубином» краснодарский клуб нанес на газон стадиона номера 33 и 77 – в честь полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе.
Обновлено в 07:02
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Политика
Меган Маркл отказалась принимать участие в приеме Дональда Трампа
У Меган Маркл существует вполне уважительные причины, по которым она может пропустить прием Дональда Трампа, запланированный на 3-5 июня.
Обновлено в 09:16
Общество
В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо
В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
Обновлено в 12:42
Хоккей
Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел
В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Футбол
В Санкт-Петербурге прошёл чемпионский парад «Зенита»
Футболисты «Зенита» в честь победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) провели чемпионский парад в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:18
Музыка
Дочь Алсу не пришла на повторный финал шоу «Голос. Дети»
В конце эфира Константин Эрнст признал, что в первом финале было незаконное вмешательство в голосование, а дальше ошарашил фразой: «Но мы не знаем, кто и зачем это сделал».
Обновлено 24 мая в 16:40
Авто
Плотник из Перу построил деревянный VW Beetle в подарок дочери
Бьенвенидо Ортега, плотник из Перу, построил полностью деревянный кузов для модели Volkswagen Beetle и планирует совершить на нем путешествие до Нью-Йорка, где он подарит уникальную машину своей дочери.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева
Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Обновлено в 15:03
Культура
Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Во время погони водитель иномарки остановился на красный свет, и, когда сотрудники ГИБДД попытались задержать его, он вывернул руль вправо и наехал на инспектора.
Обновлено в 13:20
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Политика
Свыше 20 стран ЕС избирают новый состав Европарламента
Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС, по итогам четвертого, ключевого дня будет составлена предварительная картина расклада политических сил на следующие пять лет.
Обновлено в 00:26
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Автоспорт
Лучшая гонка сезона для Toro Rosso
Обновлено в 15:37
Политика
Морской трибунал требует от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву выдвинул требование к России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 08:47
Хоккей
Илья Воробьев не ответил на вопрос о дальнейшей работе в сборной
Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча за 3-е место против сборной Чехии (3:2 Б), а также оценил выступление россиян на завершившемся для них чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 15:21
Политика
В Черновицкой области неизвестные захватили храм УПЦ
Обновлено в 10:50
Политика
В Германии предупредили евреев об опасности ношения кипы
Правительственный комиссар по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн заявил, что ношение традиционного для приверженцев иудейского вероисповедания головного убора – кипы – может быть небезопасным, пишет The Guardian.До этого о росте антисемитизма предупредила обер-прокурор Германии Клаудиа Ванони.
Обновлено в 05:17
Политика
Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во Франции
Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 14:32
Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
Обновлено в 08:59
Политика
В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста
Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека
В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59