Политика
Panasonic приостановил сотрудничество с HuaweiBFM.ru 00:40
Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei. Это решение связано с введением американских санкций против компании из КНР, передает ТАСС. Panasonic поставлял электронные комплектующие Huawei.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы
Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Футбол
Исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров
Исполком РФС снял вопрос о рассмотрении изменения лимита на легионеров с повестки сегодняшнего заседания.
Обновлено в 06:39
Здоровье
Диетолог рассказала, можно ли пить во время еды
Как выяснилось, до и во время еды воду пить можно - в пределах одного стакана.
Обновлено в 06:00
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
На днях новинку заметили на финальных тестах в серийном кузове Свежие шпионское фото автомобиля, вышедшего на дороги Южной Кореи без какого-либо камуфляжа, опубликовало местное издание Thekoreancarblog.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.
Обновлено в 05:52
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Политика
Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова
Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.
Обновлено в 06:02
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку в Воронеже
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
В продаже новый кроссовер Renault Arkana появится летом этого года.
Обновлено в 06:20
Здоровье
Москвичи смогут узнать свой «сосудистый возраст» на дне открытых дверей в больнице им. С.Спасокукоцкого
Москвичи и жители регионов смогут проверить работу сердца и узнать свой «сосудистый возраст» 25 мая 2019 г. на дне открытых дверей в Городской клинической больнице им. С.Спасокукоцкого.
Обновлено в 05:47
Политика
Зеленский ждет от главы Генштаба замены советских стандартов западными
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главы Генштаба ВС Руслана Хомчака замены советских стандартов западными.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты
Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Красноярский депутат предложил запретить компьютерную игру Minecraft
Красноярский депутат Владимир Рейнгардт на заседании Заксобрания края предложил запретить компьютерную игру Minecraft, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:40
Политика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Общество
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом
Обновлено в 06:12
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:46
Политика
В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР
Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован
Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Футбол
Марек Сухи покидает «Базель»
Бывший защитник московского "Спартака" чех Марек Сухи решил не продлевать контракт с "Базелем" и летом станет свободным агентом, сообщается на официальном сайте швейцарского футбольного клуба.
Обновлено в 05:38
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Происшествия
Житель Ростовской области сжёг заживо двух детей и беременную девушку
Следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя станицы Егорлыкской, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.2 ст. 167 УК РФ (уничтожение имущества).
Обновлено в 03:45