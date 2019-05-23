Политика

Panasonic приостановил сотрудничество с HuaweiBFM.ru 00:40

Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei. Это решение связано с введением американских санкций против компании из КНР, передает ТАСС. Panasonic поставлял электронные комплектующие Huawei.
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Panasonic опровергла разрыв сотрудничества с Huawei

Life.ru06:13

Panasonic опроверг приостановку работы с Huawei

Телеканал 360°03:41

Panasonic приостанавливает торговые отношения с Huawei

RT на русскомвчера в 20:39

Panasonic прекращает те сделки с Huawei, которые запретили США

ТАСС01:37

Panasonic отказалась сотрудничать с Huawei

Народные новости01:17

Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei

Коммерсантъвчера в 20:58

Panasonic сохранил верность Huawei

Lenta.ru02:20
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Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы

Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Футбол

Исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров

Исполком РФС снял вопрос о рассмотрении изменения лимита на легионеров с повестки сегодняшнего заседания.
Обновлено в 06:39
Здоровье

Диетолог рассказала, можно ли пить во время еды

Как выяснилось, до и во время еды воду пить можно - в пределах одного стакана.
Обновлено в 06:00
Авто

Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа

На днях новинку заметили на финальных тестах в серийном кузове Свежие шпионское фото автомобиля, вышедшего на дороги Южной Кореи без какого-либо камуфляжа, опубликовало местное издание Thekoreancarblog.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Обновлено в 06:10
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Политика

Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова

Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.
Обновлено в 06:02
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Обновлено в 06:10
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку в Воронеже

Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

В продаже новый кроссовер Renault Arkana появится летом этого года.
Обновлено в 06:20
Здоровье

Москвичи смогут узнать свой «сосудистый возраст» на дне открытых дверей в больнице им. С.Спасокукоцкого

Москвичи и жители регионов смогут проверить работу сердца и узнать свой «сосудистый возраст» 25 мая 2019 г. на дне открытых дверей в Городской клинической больнице им. С.Спасокукоцкого.
Обновлено в 05:47
Политика

Зеленский ждет от главы Генштаба замены советских стандартов западными

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главы Генштаба ВС Руслана Хомчака замены советских стандартов западными.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты

Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

Красноярский депутат предложил запретить компьютерную игру Minecraft

Красноярский депутат Владимир Рейнгардт на заседании Заксобрания края предложил запретить компьютерную игру Minecraft, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:40
Политика

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Общество

Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом

Обновлено в 06:12
Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:46
Политика

В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР

Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 21:43
Общество

В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных

Обновлено в 00:11
Происшествия

В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован

Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Футбол

Марек Сухи покидает «Базель»

Бывший защитник московского "Спартака" чех Марек Сухи решил не продлевать контракт с "Базелем" и летом станет свободным агентом, сообщается на официальном сайте швейцарского футбольного клуба.
Обновлено в 05:38
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Происшествия

Житель Ростовской области сжёг заживо двух детей и беременную девушку

Следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя станицы Егорлыкской, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.2 ст. 167 УК РФ (уничтожение имущества).
Обновлено в 03:45
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