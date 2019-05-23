Политика
Panasonic прекратила сотрудничество с HuaweiФАН 00:12
Японская корпорация Panasonic приостановила все торговые операции с китайской компанией Huawei, после того как США ввели санкции против китайской компании. Телеканал FNN сообщает, что японская корпорация перестала взаимодействовать не только с Huawei, но и с 68 аффилированными компаниями.
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Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Технологии
МТС тестирует оборудование для закона о «суверенном интернете»
Роскомнадзор организовал тестирование оборудования для закона о «суверенном интернете» в нескольких регионах, МТС в нем участвует, заявил в четверг вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий.
Обновлено в 08:04
Музыка
Сергей Лазарев прокомментировал пересмотр итогов «Евровидения»
Обновлено вчера в 20:02
Общество
Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
Правительство РФ одобрило проект закона о выплатах на первого и второго ребенка семьям, чей доход не превышает двухкратную величину прожиточного минимума, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.
Обновлено в 07:51
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Футбол
Маркиньос согласен перейти в «Ювентус», «ПСЖ» хочет 60 млн евро
25-летний бразилец согласен перейти в туринский клуб, но парижане считают его одним из тех игроков, которые не продаются, наравне с Неймаром, Килианом Мбаппе и Марко Верратти.
Обновлено в 06:11
Общество
В России количество отравленных нитратами овощей выросло почти вдвое
Специалисты проверили новый урожай овощей на содержание нитратов и пришли к неутешительному выводу – их количество, превышающее норму, выросло почти вдвое.
Обновлено в 03:26
Наука
Робот Salto стал автономным и научился прыгать в любом помещении
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Приём на службу по контракту в Росгвардию упростят
По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, если у росгвардейцев есть специальные звания полиции, то на военную службу по контракту в подразделения войск национальной гвардии они смогут устроиться в упрощённом порядке.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Кино
Фанаты «Росомахи» требуют отдать главную роль Дени Де Вито
Фанаты научно-фантастического фильма «Росомаха» требуют отдать роль перезагрузившегося Росомахи Дени Де Вито.
Обновлено в 03:40
Футбол
Путин наградил Инфантино орденом Дружбы
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долга «Русфонда»
"Русфонду" был возмещен долг семьи певицы Жанны Фриске в размере 7,9 млн рублей.
Обновлено в 08:07
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13
Авто
Продажи новых автомобилей в Башкирии по итогам апреля выросли на 0,4%
Продажи новых легковых автомобилей в Башкирии по итогам апреля 2019 года выросли на 0,4%, до 5 510 машин.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики
Обновлено в 07:01
Культура
В Петербурге стартует Международный книжный салон
Сегодня, 23 мая, в северной столице открывается Международный книжный салон. Церемония открытия состоится в Михайловском манеже.
Обновлено в 02:07
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Кино
Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах
Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика
Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде
Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:34
Финансы
Капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн руб. впервые за восемь лет
В результате рыночная капитализация компании превысила 5 трлн руб. Как рассказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, это произошло впервые с июня 2011 года.
Обновлено в 08:09
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ-2019
Обновлено 21 мая в 16:36
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика
Зять миллиардера Рыболовлева намерен стать президентом Уругвая
Бизнесмен, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори намерен баллотироваться в президенты Уругвая, сообщает Forbes.
Обновлено в 07:23
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
ФБК рассказал о пентхаусе семьи Мединского за 200 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального рассказал о пентхаусе в Москве, который принадлежит Марине Мединской, супруге министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 07:35