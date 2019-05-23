Политика

Panasonic прекратила сотрудничество с HuaweiФАН 00:12

Японская корпорация Panasonic приостановила все торговые операции с китайской компанией Huawei, после того как США ввели санкции против китайской компании. Телеканал FNN сообщает, что японская корпорация перестала взаимодействовать не только с Huawei, но и с 68 аффилированными компаниями.
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Panasonic разорвал отношения с Huawei

Газета.Ru07:17

Panasonic опровергла разрыв сотрудничества с Huawei

Life.ru06:13

Panasonic приостанавливает торговые отношения с Huawei

RT на русскомвчера в 20:39

Panasonic прекращает те сделки с Huawei, которые запретили США

ТАСС01:37

Panasonic отказалась сотрудничать с Huawei

Народные новости01:17

Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei

Коммерсантъвчера в 20:58

Panasonic сохранил верность Huawei

Lenta.ru02:20
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Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Технологии

МТС тестирует оборудование для закона о «суверенном интернете»

Роскомнадзор организовал тестирование оборудования для закона о «суверенном интернете» в нескольких регионах, МТС в нем участвует, заявил в четверг вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий.
Обновлено в 08:04
Музыка

Сергей Лазарев прокомментировал пересмотр итогов «Евровидения»

Обновлено вчера в 20:02
Общество

Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей

Правительство РФ одобрило проект закона о выплатах на первого и второго ребенка семьям, чей доход не превышает двухкратную величину прожиточного минимума, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.
Обновлено в 07:51
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Футбол

Маркиньос согласен перейти в «Ювентус», «ПСЖ» хочет 60 млн евро

25-летний бразилец согласен перейти в туринский клуб, но парижане считают его одним из тех игроков, которые не продаются, наравне с Неймаром, Килианом Мбаппе и Марко Верратти.
Обновлено в 06:11
Общество

В России количество отравленных нитратами овощей выросло почти вдвое

Специалисты проверили новый урожай овощей на содержание нитратов и пришли к неутешительному выводу – их количество, превышающее норму, выросло почти вдвое.
Обновлено в 03:26
Наука

Робот Salto стал автономным и научился прыгать в любом помещении

Обновлено вчера в 10:37
Политика

Приём на службу по контракту в Росгвардию упростят

По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, если у росгвардейцев есть специальные звания полиции, то на военную службу по контракту в подразделения войск национальной гвардии они смогут устроиться в упрощённом порядке.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Кино

Фанаты «Росомахи» требуют отдать главную роль Дени Де Вито

Фанаты научно-фантастического фильма «Росомаха» требуют отдать роль перезагрузившегося Росомахи Дени Де Вито.
Обновлено в 03:40
Футбол

Путин наградил Инфантино орденом Дружбы

Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долга «Русфонда»

"Русфонду" был возмещен долг семьи певицы Жанны Фриске в размере 7,9 млн рублей.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал» вынесли приговор

Обновлено в 06:45
Общество

Соловьёв отказался от дуэли с журналистом

Обновлено в 07:13
Авто

Продажи новых автомобилей в Башкирии по итогам апреля выросли на 0,4%

Продажи новых легковых автомобилей в Башкирии по итогам апреля 2019 года выросли на 0,4%, до 5 510 машин.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Происшествия

В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики

Обновлено в 07:01
Культура

В Петербурге стартует Международный книжный салон

Сегодня, 23 мая, в северной столице открывается Международный книжный салон. Церемония открытия состоится в Михайловском манеже.
Обновлено в 02:07
Гаджеты

«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Общество

Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек

Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика

Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде

Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:34
Финансы

Капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн руб. впервые за восемь лет

В результате рыночная капитализация компании превысила 5 трлн руб. Как рассказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, это произошло впервые с июня 2011 года.
Обновлено в 08:09
Хоккей

Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ-2019

Обновлено 21 мая в 16:36
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика

Зять миллиардера Рыболовлева намерен стать президентом Уругвая

Бизнесмен, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори намерен баллотироваться в президенты Уругвая, сообщает Forbes.
Обновлено в 07:23
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

ФБК рассказал о пентхаусе семьи Мединского за 200 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального рассказал о пентхаусе в Москве, который принадлежит Марине Мединской, супруге министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
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