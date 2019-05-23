Panasonic прекращает сотрудничество с HuaweiКоммерсантъ 20:58

Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei. Это произошло на фоне усиливающегося давления на компанию из КНР со стороны США.

Футбол «Нант» представил новый логотип и форму на сезон-2019/20 Французский «Нант» обновил свою эмблему и представил форму, в которой команда будет играть в новом сезоне.

Политика Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.

Армия и оружие Шойгу наградил российских журналистов за работу в Сирии Восемь журналистов российских СМИ получили ведомственную награду "Участнику военной операции в Сирии".

Футбол Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Авто Стала известна стоимость новых российских электромобилей Zetta В конце 2019 года в продажу поступят новые российские электромобили. Каждый экземпляр Zetta будет стоит не менее 450 тысяч рублей.

Политика The Times узнала дату отставки Мэй с поста премьер-министра Британский премьер-министр Тереза Мэй готовится уйти в отставку, объявить об этом она может уже в пятницу, 24 мая, пишет газета The Times со ссылкой на собственные источники в кабинете министров.

Кино Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.

Экономика Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов» Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.

Общество Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд Участник несанкционированных акций из-за строительства храма Святой Екатерины около драматического театра в Екатеринбурге Даниил Пугин, задержанный 14 мая, пожаловался в Европейский суд по правам человека на свой арест.

Общество Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.

Происшествия Планировавшие теракт боевики ликвидированы под Владимиром Двое боевиков, готовивших теракт на территории России, ликвидированы в городе Кольчугино, сообщает РИА "Новости".

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым Североатлантический альянс (НАТО) по-прежнему не признает принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.

Гаджеты Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20 Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.

Финансы Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.

Энергетика Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.

Политика Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2» Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

Здоровье В Москве провели двухтысячную операцию по уникальной методике Две тысячи операций по уникальной методике с доступом через пупок провели врачи столичной детской больницы имени святого Владимира.

Политика Глава МИД Британии обвинит Россию в «глобальной» киберкампании В качестве примеров "вмешательства России" в демократические процессы других стран Хант приведет в пример якобы имевшие место попытки вмешательства в выборы на Украине и в США.

Политика Порошенко отреагировал на возбуждение против него уголовных дел Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил возбужденные против него уголовные дела началом избирательной кампании в парламент, сообщает в среду РИА «Новости».

Общество Южно-Сахалинский горсуд рассматривает иск о выпуске плененных косаток Сегодня в Южно-Сахалинском городском суде рассматривают иск зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на юриста региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Наталью Лисицыну.

Хоккей Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале ЧМ по хоккею По окончании группового этапа чемпионата мира по хоккею, состоявшегося в словацких городах Братислава и Кожице, определился соперник сборной России.

Политика Партия Зеленского выбрала либертарианство как идеологию По словам Стефанчука, целью партии, которая осенью планирует участвовать в парламентских выборах, является изменение существующей системы - так, чтобы государство стало "сервисом".

Политика В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.

Технологии Сбербанк начал тестировать перевод денег без карт и счёта Сбербанк начал тестировать новую систему, которая позволит клиентам переводить деньги людям, у которых нет ни банковской карты, ни счёта.