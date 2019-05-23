Политика

Panasonic прекращает сотрудничество с HuaweiКоммерсантъ вчера в 20:58

Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei. Это произошло на фоне усиливающегося давления на компанию из КНР со стороны США.
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Panasonic опроверг приостановку работы с Huawei

Телеканал 360°03:41

Panasonic сохранил верность Huawei

Lenta.ru02:20

Panasonic отказалась сотрудничать с Huawei

Народные новости01:17

Panasonic прекращает те сделки с Huawei, которые запретили США

ТАСС01:37

Panasonic опроверг информацию о полном разрыве сотрудничества с Huawei

Говорит Москва03:27

Panasonic опровергает данные о приостановке поставок товаров для компании Huawei

ПРАЙМ01:40

Panasonic приостанавливает торговые отношения с Huawei

RT на русскомвчера в 20:39
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Футбол

Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом»

Нападающий Харри Кейн и защитник Ян Вертонген приступили к тренировкам с остальными игроками «Тоттенхэма».
Обновлено в 02:25
Общество

В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова

Обновлено в 02:45
Происшествия

В Италии разбился автобус с российскими туристами

По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
Обновлено вчера в 09:23
Общество

В московском районе Раменки появилась клумба с надписью «Собянин, уйди»

Обновлено в 04:02
Общество

Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России

В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.
Обновлено в 04:19
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Украинские силовики потерялись и попали в плен в ДНР

По данным военных, инцидент произошел 22 мая, украинские силовики отклонились от маршрута во время движения на грузовом автомобиле.
Обновлено вчера в 22:44
Игры

Издатель Firewatch выпустит портативную консоль с заводной рукояткой

Компания Panic, издававшая Firewatch, анонсировала портативную консоль с заводной рукояткой под названием Playdate.
Обновлено в 03:55
Экономика

«ПриватБанк» подал на Коломойского в суд США

Иск поступил в Канцелярский суд штата Денвер в США. Согласно материалам на сайте суда, заявление «ПриватБанка» поступило 21 мая.
Обновлено в 05:06
Авто

Внедорожный компактвэн Renault Triber дебютирует 19 июня

Компания Renault представит новый внедорожный кросс-вэн Triber 19 июня.
Обновлено в 03:17
Экономика

Набиуллина рассказала об уровне инфляции в России

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас уровень инфляции в России составляет 5,1% в годовом выражении.
Обновлено в 04:43
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 17:34
Авто

Завод в КЧР намерен собирать автомобили марки Ravon

Глава республики Рашид Темрезов раскрыл планы предприятия в докладе-послании об итогах работы в 2018 году Автозавод "ДерВейс", принадлежащий брату экс-сенатора от КЧР Вячеслава Дерева, будет выпускать автомобили марки Ravon, сообщил в докладе-послании об итогах работы в 2018 году глава республики Рашид Темрезов.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Обновлено в 02:47
Транспорт

Порог превышения скорости снизят в городах

Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»

Обновлено в 05:03
Происшествия

На Урале объяснили отказ больницы принять инвалида-колясочника

Отказ в госпитализации был вызван неадекватным состоянием пациента, сообщили "РГ" в ведомстве.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Авто

В России подорожал кроссовер Chery Tiggo 3

Обновлено в 05:02
Происшествия

Ростовчанин пойдет под суд после убийства ребенка на глазах у матери

Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука

Толмацкая призналась, что сменила замки в квартире после того, как Юлия вместе с сыном съехали.
Обновлено вчера в 17:51
Общество

В Петербурге уличные фонари могут стать базовыми станциями сети 5G

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский поручил городскому предприятию «Ленсвет», отвечающему за уличное освещение, рассмотреть возможность заключения договоров размещения на опорах уличного освещения мобильных передатчиков сетей пятого поколения, сообщили 23 мая в Смольном.
Обновлено в 04:21
Футбол

Бердыев: футболисты «Рубина» провели сезон удовлетворительно

Футболисты "Рубина" заслужили удовлетворительную оценку за выступление в чемпионате России сезона-2018/19, заявил главный тренер казанцев Курбан Бердыев.
Обновлено в 05:03
Политика

Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Авто

Глава Ford Sollers Ширинов назначен гендиректором УАЗа

Генеральным директором Ульяновского автозавода назначен гендиректор СП Ford Sollers Адиль Ширинов, он сменит на этом посту основного владельца и гендиректора Sollers Вадима Швецова, говорится в сообщении Sollers.
Обновлено в 04:56
Политика

Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде

Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:34
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