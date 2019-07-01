Как пишет издание Sportsnet, россиянин заключил соглашение на семь лет, за этот период он получит 81,5 миллиона долларов. Он станет вторым игроком лиги по уровню годовой зарплаты. При этом, как пишет «Чемпионат.com», Панарин стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

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Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ

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