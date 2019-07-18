Политика
Панарин рассказал о своём отношении к ПутинуRT на русском 10:59
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
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Армия и оружие
ВВС США объявили тендер на новую МБР, которая сменит Minuteman-III
Военно-воздушные силы США объявили тендер на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая в перспективе заменит стоящие на вооружении устаревшие Minuteman-III.
Обновлено в 12:17
Политика
США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе
Военные США сбили иранский беспилотный летательный аппарат в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 15:18
Интернет
Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США
Обновлено в 15:06
Политика
Жители Грузии вышли на акцию в поддержку «Рустави 2»
В случае смены владельца телеканала "Рустави 2" жители Грузии рискуют потерять доступ к объективной информации о ситуации в стране, озвучили сегодня свои опасения участники акции около здания телекомпании.
Обновлено в 08:00
Политика
Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова
Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Обновлено в 15:32
Экономика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Общество
Прожившие вместе 71 год супруги умерли в один день
Обновлено в 03:22
Теннис
Кудерметова снялась с турнира в Бухаресте из-за травмы лодыжки
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
В Турции связали исключение из программы F-35 с ослаблением НАТО
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что исключение страны из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Политика
Путин обсудил по телефону с Макроном ситуацию с СВПД
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе после выхода из него США, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 08:52
Гаджеты
У Raspberry Pi 4 обнаружились проблемы с перегревом
Одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 вышел на рынок совсем недавно, но уже оказался не слишком исправным.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие
Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне
Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Женственный сын Элизабет Херли становится копией своей мамы
Знаменитая британская актриса Элизабет Херли воспитывает единственного ребенка – сына Дэмиана.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Футбол
Уткин раскритиковал трансфер Мирзова в «Спартак»
Известный футбольный журналист и блогер Василий Уткин считает, что новичком «Спартака» Резиуаном Мирзовым не интересовались другие клубы.
Обновлено в 14:55
Футбол
Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Экономика
Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет
Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.
Обновлено в 04:23
Футбол
Заа объявил, что хочет покинуть «Кристал Пэлас»
Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа, которым интересуется «Арсенал», дал понять, что хочет покинуть клуб.
Обновлено в 13:15
Кино
Фильм «Правда» Хирокадзу Корээды откроет Венецианский кинофестиваль
Новая картина японского режиссера Хирокадзу Корээды «Правда» откроет 76-й Венецианский международный кинофестиваль, сообщает Variety.
Обновлено в 09:12
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 13:25
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Наука
Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле
Оказалось, что концентрация ядерных изотопов в них значительно выше, чем в окрестностях Чернобыля и Фукусимы, сообщает PNAS.
Обновлено 16 июля в 03:00
Авто
BMW готовит новое поколение 4-Series
BMW работает над новым поколением 4-й серии, чтобы дополнить уже модернизированную в этом году 3-Series.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Генсек ОБСЕ рассказал, кто мешает наблюдателям работать на Украине
Передвижению наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) чаще мешают в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областях, сообщил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью "Ъ".
Обновлено в 15:45
Футбол
Юрген Клопп: «На предсезонке Милнер выглядит так, будто ему 20 лет»
Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года и выиграл в составе красных Лигу чемпионов в прошлом сезоне.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Политика
МИД Украины отреагировал на решение РФ по Донбассу
Министерство иностранных дел Украины заявило о принятии мер национальной безопасности из-за вступления в силу указа об упрощении выдачи российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 05:46