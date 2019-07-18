Политика

Панарин рассказал о своём отношении к ПутинуRT на русском 10:59

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
Читать в источнике
Обсудить2

Подробнее о событии

Брызгалов — о резком интервью Панарина про Путина: «Пусть высказывается. Мне по-барабану»

Sport24.ru16:02

Панарин сказал, что Путин засиделся у власти, а 90-е никуда не ушли. Очень откровенное интервью игрока

Спорт БИЗНЕС Online12:31

Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина

Эхо Москвы15:00

Панарин рассказал о своём отношении к Путину

RT на русском10:59

Российский хоккеист, играющий в США, жёстко раскритиковал политику Путина

News.ru10:38

Панарин о том, что не нравится в России при Путине: «Беззаконие. Он долго сидит»

Sports.ru09:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:16, Ашберн
Армия и оружие

ВВС США объявили тендер на новую МБР, которая сменит Minuteman-III

Военно-воздушные силы США объявили тендер на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая в перспективе заменит стоящие на вооружении устаревшие Minuteman-III.
Обновлено в 12:17
Политика

США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе

Военные США сбили иранский беспилотный летательный аппарат в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 15:18
Интернет

Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США

Обновлено в 15:06
Политика

Жители Грузии вышли на акцию в поддержку «Рустави 2»

В случае смены владельца телеканала "Рустави 2" жители Грузии рискуют потерять доступ к объективной информации о ситуации в стране, озвучили сегодня свои опасения участники акции около здания телекомпании.
Обновлено в 08:00
Политика

Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Обновлено в 15:32
Экономика

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Общество

Прожившие вместе 71 год супруги умерли в один день

Обновлено в 03:22
Теннис

Кудерметова снялась с турнира в Бухаресте из-за травмы лодыжки

Обновлено в 15:58
Армия и оружие

В Турции связали исключение из программы F-35 с ослаблением НАТО

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что исключение страны из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО.
Обновлено в 15:40
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Культура

Инна Чурикова получила травму во время спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Политика

Путин обсудил по телефону с Макроном ситуацию с СВПД

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе после выхода из него США, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 08:52
Гаджеты

У Raspberry Pi 4 обнаружились проблемы с перегревом

Одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 вышел на рынок совсем недавно, но уже оказался не слишком исправным.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие

Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне

Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

Женственный сын Элизабет Херли становится копией своей мамы

Знаменитая британская актриса Элизабет Херли воспитывает единственного ребенка – сына Дэмиана.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Обновлено в 07:33
Футбол

Уткин раскритиковал трансфер Мирзова в «Спартак»

Известный футбольный журналист и блогер Василий Уткин считает, что новичком «Спартака» Резиуаном Мирзовым не интересовались другие клубы.
Обновлено в 14:55
Футбол

Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Экономика

Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет

Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.
Обновлено в 04:23
Футбол

Заа объявил, что хочет покинуть «Кристал Пэлас»

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа, которым интересуется «Арсенал», дал понять, что хочет покинуть клуб.
Обновлено в 13:15
Кино

Фильм «Правда» Хирокадзу Корээды откроет Венецианский кинофестиваль

Новая картина японского режиссера Хирокадзу Корээды «Правда» откроет 76-й Венецианский международный кинофестиваль, сообщает Variety.
Обновлено в 09:12
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 13:25
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Наука

Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле

Оказалось, что концентрация ядерных изотопов в них значительно выше, чем в окрестностях Чернобыля и Фукусимы, сообщает PNAS.
Обновлено 16 июля в 03:00
Авто

BMW готовит новое поколение 4-Series

BMW работает над новым поколением 4-й серии, чтобы дополнить уже модернизированную в этом году 3-Series.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

Генсек ОБСЕ рассказал, кто мешает наблюдателям работать на Украине

Передвижению наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) чаще мешают в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областях, сообщил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью "Ъ".
Обновлено в 15:45
Футбол

Юрген Клопп: «На предсезонке Милнер выглядит так, будто ему 20 лет»

Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года и выиграл в составе красных Лигу чемпионов в прошлом сезоне.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В результате ДТП в Туве погибли семь человек

В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Политика

МИД Украины отреагировал на решение РФ по Донбассу

Министерство иностранных дел Украины заявило о принятии мер национальной безопасности из-за вступления в силу указа об упрощении выдачи российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 05:46
ещё по теме
Артемий Сергеевич Панарин
Российский хоккеист
Российский хоккеист, крайний нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Обладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное