Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьейRT на русском 01:54

В матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Рейнджерс" россиянин отметился шайбой в основное время, а потом принёс своей команде победу в серии буллитов (3:2 Б). Это помогло "Коламбусу" обеспечить себе выход в плей-офф НХЛ. Второй звездой дня стал форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн.

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