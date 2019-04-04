Хоккей

Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьейRT на русском 01:54

Рейнджерс
Коламбус
2 – 3
победа по буллитам
Хоккей, НХЛ
вчера
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В матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Рейнджерс" россиянин отметился шайбой в основное время, а потом принёс своей команде победу в серии буллитов (3:2 Б). Это помогло "Коламбусу" обеспечить себе выход в плей-офф НХЛ. Второй звездой дня стал форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн.
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