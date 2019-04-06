Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»Вести.Ru 22:08

Матчем в Нью-Йорке между местными "Рейнджерс" и "Коламбус Блю Джекетс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой "пиджаков" по буллитам со счетом 3:2. Автором победного броска стал Артемий Панарин.

Гаджеты Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».

Общество В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".

Общество Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру» Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.

Происшествия Одного из организаторов протестов отправили под арест Одного из организаторов протестов отправили под арест Нальчикский городской суд арестовал на один месяц главу Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудина Хаутиева, рассказал "Медиазоне" адвокат Кязим Атабиев, который представляет интересы другого фигуранта дела — Амира Осканова.

Происшествия Землетрясение магнитудой 4,0 произошло близ Камчатки Землетрясение магнитудой 4,0 произошло сегодня утром в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Авто В России открыли прием заказов на Tesla Model Y Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).

Политика «Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».

Общество Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.

Технологии Илон Маск раскрыл секрет логотипа Tesla Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в Twitter раскрыл секрет логотипа своей компании.

Общество Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.

Политика Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".

Политика Кубинские власти назвали новые санкции США «экономическим пиратством» Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес считает новые ограничительные меры, введенные Соединенными Штатами в отношении Венесуэлы, "экономическим пиратством".

Политика Орешкин отреагировал на слова Климкина о поражении Украины в ВТО Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высмеял в Facebook оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.

Экономика Норвегия решила окончательно избавиться от госдолга России Норвежский государственный пенсионный фонд собирается отказаться от корпоративных и государственных облигаций 10 развивающихся стран, в том числе России.

Политика В США назвали арест Гуайдо «последней ошибкой» Мадуро Арест американской марионетки Хуана Гуйдо, провозгласившего себя «временным президентом Венесуэлы», станет «последней ошибкой» законно избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный сотрудник Белого дома США.

Шоу-бизнес Лолита призналась, что ее «корежит» от Цекало Лолита не согласилась с тем, что у нее много общего с новой женой Цекало.

Космос Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.

Происшествия В Польше поезд протаранил машину скорой помощи В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.

Политика Нил Ушаков снят с поста мэра Риги Глава Министерства по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце подписал распоряжение об отправке мэра Риги Нила Ушакова в отставку.

Армия и оружие Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами Американские военные спутники-шпионы GSSAP многократно скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.

Политика США объяснили украинцам необходимость голосовать за Порошенко Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью PBS объяснил преимущества действующего президента Украины Петра Порошенко, вновь баллотирующегося на пост главы государства, против другого кандидата на эту должность — Владимира Зеленского.

Происшествия Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.

Технологии Руководители IT-компаний увидели в ИИ опасность «разучиться думать» Дальнейшее развитие ИИ приведет к тому, что общество будет ощущать себя в опасности и даст реакционный ответ, считают 77% руководителей и 81% представителей широкой общественности.

Шоу-бизнес Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.