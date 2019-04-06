Хоккей
Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»Вести.Ru вчера в 22:08
Рейнджерс—
Коламбус
2 – 3
победа по буллитам
Хоккей, НХЛ
вчера
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Матчем в Нью-Йорке между местными "Рейнджерс" и "Коламбус Блю Джекетс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой "пиджаков" по буллитам со счетом 3:2. Автором победного броска стал Артемий Панарин.
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Панарин — 1-я звезда матча «Рейнджерс» — «Коламбус», Георгиев — 2-я, Бобровский — 3-я
Sport24.ruвчера в 22:32
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