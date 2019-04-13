Дюшейн: гол Нэша стал гвоздём в крышку гроба «Тампа-Бэй»Чемпионат 05:37

Михаил Сергачёв одну шайбу отыграл, но затем "Коламбус" провёл ещё две результативные атаки. Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка. Голы также на счету Зака Веренски, Кэма Аткинсона, Артемия Панарина и Райли Нэша.

Дюшейн: гол Нэша стал гвоздём в крышку гроба «Тампа-Бэй»

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