Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»Вести.Ru 21:44

"Коламбус" повел в серии со счетом 2:0, добившись двух побед на выезде. Теперь серия переезжает на домашнюю площадку "пиджаков". Следующие матчи противостояния состоятся 15 и 17 апреля.
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Команда Бобровского и Панарина поставила на колени лучший клуб сезона. «Тампа» — на краю пропасти

Sport24.ru23:10

«Коламбус» разгромил «Тампу» в матче плей-офф НХЛ благодаря двум очкам Панарина

ТАСС21:52

«Коламбус» обыграл «Тампу» во втором матче серии плей-офф, Панарин забил гол

Матч ТВ21:40

«Тампа» – «Коламбус». Панарин забросил первую шайбу в текущем плей-офф, всего набрав 2 очка

Sports.ru23:22

Два очка Панарина помогли «Коламбусу» разгромить «Тампу»

Газета.Ru22:11

«Тампа» — «Коламбус» — 1:5, обзор матча плей-офф Кубка Стэнли-2019

Чемпионат23:35

Дюшен первым в истории «Коламбуса» набрал 4 очка в матче Кубка Стэнли

Спорт-Экспресс22:55
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Гаджеты

В России стартуют продажи флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

Компания Huawei начала продажи в России смартфонов линейки Huawei P30. Первые телефоны уже появились российских ритейлеров.
Обновлено в 18:01
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Общество

Ученые назвали новый способ быстро бросить курить

Обновлено в 14:23
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Обновлено в 21:37
Здоровье

Минздрав опубликовал скандальные поправки о лечении тяжелобольных

Минздрав подготовил поправки, которые увеличивают срок согласования отправки за границу тяжелобольных россиян с 3 до 8 месяцев.
Обновлено в 10:14
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено в 11:04
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии из-за Ассанжа

Хакеры Anonymous обратились к британским властям с требованием отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:36
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Происшествия

В СК предложили не лишать свободы врачей за их ошибки

«Проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления», — говорится в заявлении.
Обновлено в 04:26
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено в 14:59
Футбол

Юрген Клопп: «В хороший день Азар может быть лучшим в мире»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об уровне полузащитника «Челси» Эдена Азара.
Обновлено в 11:35
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок

Автоэксперты составили рейтинг самых популярных на рынке России новых иномарок в первом квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 13:43
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 23:30
Экономика

Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга

Обновлено в 22:38
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: «Иногда было так больно, что сознание отключалось»

Обновлено в 22:00
Политика

Порошенко не прокомментировал переговоры с Макроном

Украинский президент Петр Порошенко не пожелал как-либо комментировать в пятницу переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 13:33
Игры

Shenmue 3: что ни делает герой, всё идёт ему на пользу

Любые виды деятельности, которыми занимается герой игры Рё, попадают в его книгу навыков.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес

Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом

Поклонники Ирины Аллегровой устроили в соцсетях перепалку после ее выступления в Краснодаре.
Обновлено вчера в 15:29
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Авто

Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России

Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено в 22:28
Политика

Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии

Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.
Обновлено в 11:06
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Собчак вступилась за Богомолова в ответ на критику Ахеджаковой

Богомолов сделал репост ролика, который был размещен в блоге Невзорова. Режиссер подписал его словами: "Это все пройдет".
Обновлено в 17:30
Общество

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено в 12:17
Происшествия

Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего

Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено в 21:17
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