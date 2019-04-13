Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»Вести.Ru 21:44
"Коламбус" повел в серии со счетом 2:0, добившись двух побед на выезде. Теперь серия переезжает на домашнюю площадку "пиджаков". Следующие матчи противостояния состоятся 15 и 17 апреля.
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В России стартуют продажи флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro
Компания Huawei начала продажи в России смартфонов линейки Huawei P30. Первые телефоны уже появились российских ритейлеров.
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Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
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Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
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Минздрав опубликовал скандальные поправки о лечении тяжелобольных
Минздрав подготовил поправки, которые увеличивают срок согласования отправки за границу тяжелобольных россиян с 3 до 8 месяцев.
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Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
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Обновлено вчера в 09:32
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Хакеры Anonymous обратились к британским властям с требованием отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Обновлено в 13:55
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В СК предложили не лишать свободы врачей за их ошибки
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Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
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Юрген Клопп: «В хороший день Азар может быть лучшим в мире»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об уровне полузащитника «Челси» Эдена Азара.
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Авто
Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок
Автоэксперты составили рейтинг самых популярных на рынке России новых иномарок в первом квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 13:43
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Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
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Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга
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Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
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Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы
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Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
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Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
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Собчак вступилась за Богомолова в ответ на критику Ахеджаковой
Богомолов сделал репост ролика, который был размещен в блоге Невзорова. Режиссер подписал его словами: "Это все пройдет".
Обновлено в 17:30
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
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Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего
Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
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