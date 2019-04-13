Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»Вести.Ru 21:44

"Коламбус" повел в серии со счетом 2:0, добившись двух побед на выезде. Теперь серия переезжает на домашнюю площадку "пиджаков". Следующие матчи противостояния состоятся 15 и 17 апреля.

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

Гаджеты В России стартуют продажи флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro Компания Huawei начала продажи в России смартфонов линейки Huawei P30. Первые телефоны уже появились российских ритейлеров.

Политика В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.

Здоровье Минздрав опубликовал скандальные поправки о лечении тяжелобольных Минздрав подготовил поправки, которые увеличивают срок согласования отправки за границу тяжелобольных россиян с 3 до 8 месяцев.

Экономика Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.

Политика Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».

Политика Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии из-за Ассанжа Хакеры Anonymous обратились к британским властям с требованием отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Происшествия В СК предложили не лишать свободы врачей за их ошибки «Проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления», — говорится в заявлении.

Авто Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок Автоэксперты составили рейтинг самых популярных на рынке России новых иномарок в первом квартале 2019 года.

Происшествия Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.

Происшествия При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов 13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.

Политика Порошенко не прокомментировал переговоры с Макроном Украинский президент Петр Порошенко не пожелал как-либо комментировать в пятницу переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Шоу-бизнес Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом Поклонники Ирины Аллегровой устроили в соцсетях перепалку после ее выступления в Краснодаре.

Общество Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.

Политика Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.

Политика Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.

Наука Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.

Шоу-бизнес Собчак вступилась за Богомолова в ответ на критику Ахеджаковой Богомолов сделал репост ролика, который был размещен в блоге Невзорова. Режиссер подписал его словами: "Это все пройдет".