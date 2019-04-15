Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛИзвестия вчера в 22:32
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Огайо завершилась со счетом 3:1. Российский форвард хозяев Артемий Панарин отметился голевой передачей, передает "Спорт-Экспресс".
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Sports.ruвчера в 22:11
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