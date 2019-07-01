Хоккей

«Рейнджерс» подтвердил подписание контракта с ПанаринымРИА Новости 13:13

"Нью-Йорк Рейнджерс" заключил контракт с российским форвардом Артемием Панариным, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ. Ранее в СМИ сообщалось, что контракт 27-летнего Панарина с "Рейнджерс" будет рассчитан на семь лет со средней зарплатой за сезон 11,642 миллиона долларов.
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«Рейнджерс» подтвердил подписание контракта с Панариным

РИА Новости13:13

Панарин получит в новом клубе НХЛ $ 81,5 млн

Газета.Ru14:18

Хенрик Лундквист — Панарину: «Добро пожаловать, «Хлебушек»

Матч ТВ14:37

Каменский: Панарин должен помочь «Рейнджерс» решать большие задачи в НХЛ

ТАСС15:11

Панарин и Бобровский взорвали рынок. Теперь они среди лидеров НХЛ по зарплате

Sports.ru13:55

«Добро пожаловать в „Большое яблоко“, Хлебушек». Лундквист поприветствовал Панарина

Спорт-Экспресс15:13

Панарин и Бобровский заключили рекордные для россиян контракты в НХЛ

Чемпионат16:30
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:45, Вашингтон
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Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
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Российский голкипер Сергей Бобровский после перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» стал вторым вратарём лиги по уровню зарплаты за год.
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Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен прокомментировал предложение форварду "Каролины" Себастьяну Ахо, который находится в статусе ограниченно свободного агента.
Обновлено в 15:55
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Армия и оружие

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Правила продажи молочных продуктов изменились в России

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