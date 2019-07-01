Хоккейный клуб из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» предложил российскому нападающему Артемию Панарину контракт на 8 лет с зарплатой 96 млн долларов. Об этом сообщает издание The Athletic. Согласно этой информации Панарин может зарабатывать 12 миллионов долларов за сезон.

«Коламбус» предложил Панарину контракт на 96 миллионов долларов

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