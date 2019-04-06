Панарин и Бобровский вывели «Коламбус» в плей-офф НХЛРоссийская газета 04:29

"Коламбус" Артемия Панарина и Сергея Бобровского обеспечил себе участие в плей-офф НХЛ. В решающем матче регулярного чемпионата команда обыграла в серии буллитов "Рейнджерс" 3:2 при активном участии российских хоккеистов.

Панарин и Бобровский вывели «Коламбус» в плей-офф НХЛ

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