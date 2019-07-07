с чего всё началось

Исторические памятники Пскова официально включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, об этом стало известно после саммита членов организации, проходящего в Баку.

Происшествия Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.

Происшествия Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370 Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.

Происшествия В Одессе идет спецоперация «Гром» Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".

Политика Медведчук назвал Кучму свадебным генералом в переговорах по Донбассу Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что в трехсторонних переговорах по Донбассу бывший президент Леонид Кучма играет роль свадебного генерала.

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Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский назначил главу Луганской области Украинский лидер Владимир Зеленский назначил губернатора Луганской области. Данный указ выложен на официальном сайте главы государства.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.

Армия и оружие В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова» Как уточняется, между украинскими военными произошел конфликт на почве идеологических разногласий, после чего военнослужащий открыл стрельбу по бойцам националистического полка "Азов".

Политика Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.

Политика МИД РФ ответил на критику дипломата США из-за запрета рейсов в Грузию Министерство иностранных дел России ответило на заявление американского дипломата Элизабет Руд, раскритиковавшей решение Москвы приостановить авиасообщение с Грузией.

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Политика Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

Армия и оружие Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.

Религия В Санкт-Петербург прибыл патриарх Кирилл Патриарх Кирилл прилетел в Санкт-Петербург 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.

Происшествия Российские туристы случайно заплыли в Грецию Как сообщает портал «Фонтанка», они не заметили, как пересекли водную границу с Грецией.