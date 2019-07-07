Общество

Памятники Пскова вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКОЭкономика сегодня 04:20

Исторические памятники Пскова официально включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, об этом стало известно после саммита членов организации, проходящего в Баку.
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с чего всё началось
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проголосовал
 в пятницу в пользу включения древнего города Вавилона, расположенного на территории Ирака, в Список всемирного наследия.
Коммерсантъ05 июля в 14:01

Подробнее о событии

ЮНЕСКО внесла храмы древнего Пскова в Список всемирного наследия

RT на русском05:39

Памятники древнего Пскова вошли в список ЮНЕСКО

Вести.Ru07:20

Псковские храмы включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

РБК06:07

Псковские храмы включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

РИА Новости05:45

Включение памятников Пскова в Список ЮНЕСКО — это не только признание их уникальности, но и большая ответственность - Михаил Ведерников

Псковская Лента Новостей08:46

Псковские власти рассчитывают на рост турпотока после включения церквей в Список ЮНЕСКО

ТАСС09:13

ЮНЕСКО внесла памятники Пскова в Список всемирного наследия

Известия05:02
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:27, Вашингтон
Единоборства

В Сети появилось видео потасовки Нурмагомедова и Диаса

Обновлено в 04:22
Происшествия

Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским

Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В Одессе идет спецоперация «Гром»

Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Политика

Медведчук назвал Кучму свадебным генералом в переговорах по Донбассу

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что в трехсторонних переговорах по Донбассу бывший президент Леонид Кучма играет роль свадебного генерала.
Обновлено в 08:40
Спорт

Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика

Зеленский назначил главу Луганской области

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил губернатора Луганской области. Данный указ выложен на официальном сайте главы государства.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев

Обновлено в 08:25
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной оставили на свободе

Обновлено в 02:04
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области

Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.
Обновлено вчера в 19:02
Космос

Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году

Обновлено 05 июля в 11:02
Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

Как уточняется, между украинскими военными произошел конфликт на почве идеологических разногласий, после чего военнослужащий открыл стрельбу по бойцам националистического полка "Азов".
Обновлено вчера в 21:04
Политика

Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Обновлено в 08:37
Единоборства

Глава UFC не заинтересован в реванше Джонс — Сантос

Обновлено в 01:59
Происшествия

Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катамарана

Обновлено в 09:54
Общество

Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

Обновлено в 09:51
Единоборства

Фьюри заявил, что проведет повторный бой с Уайлдером 22 февраля

Обновлено в 08:55
Политика

МИД РФ ответил на критику дипломата США из-за запрета рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на заявление американского дипломата Элизабет Руд, раскритиковавшей решение Москвы приостановить авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 14:53
Футбол

Погба попал в состав «МЮ» на предсезонное турне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба попал в заявку клуба на предсезонное турне, несмотря на слухи об уходе.
Обновлено в 06:44
Политика

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
Армия и оружие

Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Наука

Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов

Обновлено вчера в 04:07
Религия

В Санкт-Петербург прибыл патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл прилетел в Санкт-Петербург 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.
Обновлено вчера в 09:45
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Российские туристы случайно заплыли в Грецию

Как сообщает портал «Фонтанка», они не заметили, как пересекли водную границу с Грецией.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Обновлено в 09:04
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 05:34
Политика

Зеленский ничего не знает о связи Андрейчикова с Макаровым

Президент Зеленский в разговоре с журналистом Богданом Осинским заявил, что "ничего об этом не знает".
Обновлено в 09:31
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