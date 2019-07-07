Общество
Памятники Пскова вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКОЭкономика сегодня 04:20
Исторические памятники Пскова официально включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, об этом стало известно после саммита членов организации, проходящего в Баку.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проголосовал в пятницу в пользу включения древнего города Вавилона, расположенного на территории Ирака, в Список всемирного наследия.Коммерсантъ05 июля в 14:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:27, Вашингтон
Единоборства
В Сети появилось видео потасовки Нурмагомедова и Диаса
Обновлено в 04:22
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Одессе идет спецоперация «Гром»
Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Политика
Медведчук назвал Кучму свадебным генералом в переговорах по Донбассу
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что в трехсторонних переговорах по Донбассу бывший президент Леонид Кучма играет роль свадебного генерала.
Обновлено в 08:40
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
Зеленский назначил главу Луганской области
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил губернатора Луганской области. Данный указ выложен на официальном сайте главы государства.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной оставили на свободе
Обновлено в 02:04
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области
Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.
Обновлено вчера в 19:02
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено 05 июля в 11:02
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Как уточняется, между украинскими военными произошел конфликт на почве идеологических разногласий, после чего военнослужащий открыл стрельбу по бойцам националистического полка "Азов".
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Обновлено в 08:37
Единоборства
Глава UFC не заинтересован в реванше Джонс — Сантос
Обновлено в 01:59
Общество
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Обновлено в 09:51
Политика
МИД РФ ответил на критику дипломата США из-за запрета рейсов в Грузию
Министерство иностранных дел России ответило на заявление американского дипломата Элизабет Руд, раскритиковавшей решение Москвы приостановить авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 14:53
Футбол
Погба попал в состав «МЮ» на предсезонное турне
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба попал в заявку клуба на предсезонное турне, несмотря на слухи об уходе.
Обновлено в 06:44
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Наука
Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов
Обновлено вчера в 04:07
Религия
В Санкт-Петербург прибыл патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл прилетел в Санкт-Петербург 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.
Обновлено вчера в 09:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Российские туристы случайно заплыли в Грецию
Как сообщает портал «Фонтанка», они не заметили, как пересекли водную границу с Грецией.
Обновлено в 10:02
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 05:34
Политика
Зеленский ничего не знает о связи Андрейчикова с Макаровым
Президент Зеленский в разговоре с журналистом Богданом Осинским заявил, что "ничего об этом не знает".
Обновлено в 09:31