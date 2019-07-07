Общество

Памятники Пскова включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКОМосква 24 04:21

Псковские памятники архитектуры внесли в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение принято в воскресенье на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева.
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с чего всё началось
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проголосовал
 в пятницу в пользу включения древнего города Вавилона, расположенного на территории Ирака, в Список всемирного наследия.
Коммерсантъ05 июля в 14:01

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