Политика

Вести.RuВести.RuПамятник Захарченко открыли в Донецке

В годовщину гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыт памятник. Он установлен в центре Донецка на Аллее героев, в церемонии открытия принимали участие делегации из Луганска, России, Абхазии, Южной Осетии, а также родители и вдова Захарченко.
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Денис Пушилин
Он был настоящим отцом для офицеров и солдат, за ним шли… Та вера, которую он вселял, жива по сей день. Это обязывает нас и делает нашим долгом продлить все его начинания, и именно так мы намерены поступать. Александр Владимирович золотыми буквами вписан в историю Донбасса.
— Денис ПушилинSputnik Южная Осетия 05:38

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В Донецке открыли бюст Александру Захарченко

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Александр Захарченко
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