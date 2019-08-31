Политика
Вести.RuПамятник Захарченко открыли в Донецке
В годовщину гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыт памятник. Он установлен в центре Донецка на Аллее героев, в церемонии открытия принимали участие делегации из Луганска, России, Абхазии, Южной Осетии, а также родители и вдова Захарченко.
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Он был настоящим отцом для офицеров и солдат, за ним шли… Та вера, которую он вселял, жива по сей день. Это обязывает нас и делает нашим долгом продлить все его начинания, и именно так мы намерены поступать. Александр Владимирович золотыми буквами вписан в историю Донбасса.
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Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Транспорт
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».
RT на русском 01:07
Общество
Умер один из богатейших людей мира Ханс Раусинг
Сын производителя упаковок Tetra Pak Рубена Раусинга Ханс, превративший бизнес из семейного в транснациональный, умер в ночь с на 30 августа в возрасте 93 лет.
Вести.Ru вчера в 13:56
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.
Известия 05:34
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Игры
Borderlands 3 откроет новые режимы после прохождения основной сюжетной компании
Игромания.ру 05:26
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов заявил, что пока не намерен завершать карьеру
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что ему осталось провести не так много поединков, но о завершении карьеры он не задумывался.
Sport24.ru 02:56
Футбол
ЦСКА договорился с «Васко да Гама» об аренде Сантоса
Московский ЦСКА арендовал полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса.
Вести.Ru 03:42
Наука
Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Футбол
Дмитрий Сычев возобновит карьеру в Армении
Бывший нападающий сборной России, московских "Локомотива" и "Спартака" Дмитрий Сычев возобновит карьеру в чемпионате Армении.
Российская газета 00:43
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах
Правительство приняло проект распоряжения о выделении Минздраву денежных средств из резервного фонда кабинета министров.
РИА Новости 03:25
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru вчера в 06:05
Происшествия
На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК вчера в 14:22
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Здоровье
Свердловскстат озвучил зарплаты врачей в Свердловской области
Накануне, свердловскстат озвучил зарплаты врачей в Свердловской области.
Твой Континент 03:07
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Единоборства
Александр Емельяненко назвал Харитонова другом Бориса Моисеева
Боец ММА Александр Емельяненко в очередной раз вступил в конфликт с Сергеем Харитоновым, публично назвав его «другом Бориса Моисеева».
Спорт-Экспресс 06:16
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Происшествия
Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех
Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
ТАСС 01:34
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 2 показали на «живых» фото
UfaTime.ru 05:10
Армия и оружие
В России началась разработка систем РЭБ нового поколения
В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Вести.Ru вчера в 09:15