Футбол

Памятная табличка Куртуа у стадиона «Атлетико» подверглась вандализмуSport24.ru 06:24

Атлетико — Реал
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в 10:15
Чемпионат Испании
Стадион «Ванда Метрополитано»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа провел три успешных сезона в мадридском «Атлетико», проведя за клуб 154 матча, за что удостоился личной мемориальной плашки (для ее получения нужно провести не менее 100 матчей за кольчонерос) у входа на стадион «матрасников» «Ванда Метрополитано».
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Атлетико Мадрид
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