Футбол
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о ШуралеSoccer.ru 04:42
Пресс-служба Федерации футбола Турции сообщила, что все матчи следующего тура чемпионата, которые пройдут с 29 апреля по 6 мая, начнутся с минуты молчания в память о нападающем "Аланьяспора" Йосефе Шурале.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
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