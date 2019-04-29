Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о ШуралеSoccer.ru 04:42

Пресс-служба Федерации футбола Турции сообщила, что все матчи следующего тура чемпионата, которые пройдут с 29 апреля по 6 мая, начнутся с минуты молчания в память о нападающем "Аланьяспора" Йосефе Шурале.

Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о Шурале

Политика К выборам в Москве привлекут «работников вахтового метода» В Москве могут разрешить голосовать избирателям, работающим вахтовым методом и не имеющим возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского о паспортах РФ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президентом Украины Владимира Зеленского об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса в Кремле приняли во внимание.

Финансы Россия с 2013 года сократила долю доллара во внешней торговле на 12,6% Россия с 2013 по 2018 год сократила долю расчетов в долларах во внешней торговле на 12,6%. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в то же время за годы санкций доля расчетов в евро и рублях увеличилась на 26,6% и 14% соответственно.

Шоу-бизнес Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".

Общество Апрель 2019 года в Москве стал самым сухим за последние 100 лет Апрель 2019 года в Москве стал самым сухим за последние 100 лет, но в первой декаде мая пройдут дожди, которые восполнят недостаток влаги.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.

Политика Порошенко сдадут в Международный трибунал Депутат Берлинского городского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн считает, что нынешнего президента Украины Петра Порошенко нужно отдать под суд из-за военных преступлений в Донбассе.

Экономика ЦБ ограничил денежные переводы в четыре страны, пишут СМИ Центральный Банк ввел ограничения на отправку денежных средств из России во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан.

Музыка Опубликовано видео с читающим рэп президентом Туркмении В Сети появилось видео, на котором президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов читает рэп про жеребенка по кличке Ровач вместе со своим внуком Керимгулы.

Шоу-бизнес Лариса Удовиченко перенесла предательство мужа и угрозы бандитов Актриса Лариса Удовиченко столкнулась с множеством трудностей на жизненном пути, включая предательство третьего мужа Геннадия Болгарина, из-за поступка которого жена и дочь Мария едва не пострадали от рук бандитов.

Политика Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).

Происшествия В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви В поселке Межевом Саткинского района сегодня загорелась деревянная церковь. В результате происшествие пострадали дети.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.

Происшествия Певица МакSим описала ДТП со своим участием Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.

Космос ОАЭ оставят Россию без «Гагаринского старта» ОАЭ пока не готовы финансировать модернизацию «Гагаринского старта» на Байконуре (Казахстан), сообщил РИА Новости источник на космодроме.

Общество МВД потребовало доступ к врачебной тайне В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.

Здоровье В Омске мать ребенка-аутиста борется против дискриминации сына Владимирова рассказывает РИА Новости, что в Омске фактически нет условий для полноценного досуга с детьми-аутистами, поэтому она то и дело сталкивается с непониманием и скандалами.

Происшествия Чешский футболист погиб в ДТП после матча Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.

Происшествия Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе Советский суд Уфы продлил до 31 мая арест бывшему полицейскому Эдуарду Матвееву, который является фигурантом дела об изнасиловании девушки-дознавателя.

Общество Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.

Армия и оружие Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.