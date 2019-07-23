Политика

Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИКТАСС 07:25

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Читать в источнике
Обсудить
Элла Памфилова
Что касается принятия решения Центральной избирательной комиссии? Эффект от митингов на ее решение – ноль. Мы не политический орган, мы – правоприменительный. Мы обязаны делать и будем это делать – обеспечивать контроль за тем, чтобы действующее законодательство четко исполнялось комиссиями.
— Элла Памфилова, политикНезависимая газета 09:05

Подробнее о событии

«Эффект митингов на решения ЦИК — ноль»: Элла Памфилова встретилась с независимыми кандидатами в Мосгордуму

Дождь10:23

Памфилова: митинги не могут влиять на решения ЦИК

Москва 2408:21

Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК

ТАСС07:25

«Эффект от митингов — ноль»: глава ЦИК встретилась с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы

Новая газета07:41

Председатель ЦИК заявила, что митинг в Москве не повлияет на решение избиркома

Znak.com07:30

Э.Памфилова: Митинги не могут влиять на решения ЦИК

Агентство Москва07:58

Памфилова: У незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму есть право обжаловать решение комиссий

Эхо Москвы07:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:12, Вашингтон
Происшествия

Спасавший девочек из горящей палатки в лагере мальчик впал в кому

Представитель правительства Хабаровского края проинформировал о том, что вытаскивавший девочек из горящей палатки во время пожара в детском лагере на территории ГЛК «Холдоми» под Хабаровском десятилетний мальчик по имени Арсений сам получил ожоги и находится в коме.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
Обновлено в 12:02
Футбол

«Рубин» выпустил футболки с «козой» Шаронова

Рубин объявил о продаже лимитированной серии футболок, на которой изображен силуэт тренера Романа Шаронова, который показывает козу.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Экономика

Российские банки предупредили о сокращении платежных терминалов

В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
Обновлено в 06:04
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины

Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Авто

Китайская BAIC приобрела 5% автоконцерна Daimler

BAIC купила 2,48% акций Daimler, а также право приобрести еще 2,52% акционерного капитала германского автопроизводителя, говорится в пресс-релизе китайской компании.
Обновлено в 09:28
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм

Обновлено в 11:49
Происшествия

На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля

Дублер американского актера Вина Дизеля разбился во время съемок "Форсажа 9".
Обновлено в 10:28
Политика

Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено в 09:16
Спорт

Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 м брассом

Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:05
Политика

Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане

Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.
Обновлено в 06:54
Музыка

Shazam назвали самые популярные песни у россиян

Обновлено в 10:02
Политика

СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины подозревает все кинопрокатные компании страны в перечислении денежных средств спецслужбам РФ и саботаже украинских фильмов, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 07:10
Игры

Из Steam всё-таки удалили «фальшивый Cyberpunk» — Cyberprank 2069

Судя по странице обсуждения Cyberprank 2069, покупатели всё-таки получили какую-то игру: похоже, команда Cyberpath создала небольшой район мегаполиса с помощью библиотеки бесплатных ассетов.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Собчак трогательно поздравила Богомолова с днем рождения

Во вторник в день 44-летия Константина Богомолова Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram видео с возлюбленным.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Российская премьер-лига выразила соболезнования родителям и близким погибших при пожаре в детском лагере под Хабаровском, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 10:49
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Португалии около 40 человек пострадали от природных пожаров

По меньшей мере 39 человек пострадали в результате природных пожаров в центральной части Португалии.
Обновлено в 05:26
Наука

Ещё в яйце птенцы общаются друг с другом, предупреждая об опасностях

Обновлено вчера в 14:44
Экономика

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки

Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие

Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые

Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Технологии

Требования по закону об изоляции Рунета назвали невыполнимыми

Эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) изучили проект Минкомсвязи по защите от фишинга в рамках закона о «суверенном рунете» и нашли там требование, которое выполнить вряд ли удастся.
Обновлено в 08:44
Экономика

Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок

Обновлено в 08:58
Культура

Google посвятила дудл повести братьев Стругацких «Страна багровых туч»

Обновлено в 04:58
Футбол

«Ростов» не комментирует действия силовиков после матча со «Спартаком»

Футбольный клуб «Ростов» сделал заявление после драки с участием болельщиков «Спартака».
Обновлено в 06:12
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Здоровье

У петербурженки родилась четверня

37-летняя Оксана родила четверых детей за раз — трех сыновей и дочь.
Обновлено в 11:32
Общество

В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Политика

Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании

Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
Главное