Политика
Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИКТАСС 07:25
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
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Что касается принятия решения Центральной избирательной комиссии? Эффект от митингов на ее решение – ноль. Мы не политический орган, мы – правоприменительный. Мы обязаны делать и будем это делать – обеспечивать контроль за тем, чтобы действующее законодательство четко исполнялось комиссиями.
— Элла Памфилова, политикНезависимая газета 09:05
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