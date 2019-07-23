Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в МосгордумуКоммерсантъ 08:53
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 10:36, Вашингтон
Политика
Джонсон назвал приоритеты на посту премьера Британии
Борис Джонсон, который был избран новым главой Консервативной партии Британии, выступая с речью, объявил новыми приоритетами победу над оппозицией и выход из ЕС (Brexit) до 31 октября.
Обновлено в 07:31
Авто
Электрофургон «Муравей» для немецкого рынка будут собирать в Чехии
Электрофургон Ari 458 имеет небольшую грузовую платформу и брезентовый тент.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Москве в общежитии Росгвардии произошел пожар
Пожар произошел в общежитии Росгвардии на юго-востоке Москвы, из здания эвакуировались около 90 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:14
Общество
Mail.ru Group раскритиковала инициативу Клишаса
Интернет-компания Mail.ru Group раскритиковала законопроект, предполагающий введение обязательной идентификации пользователей электронной почты.
Обновлено в 09:22
Политика
Зеленский назвал возможную кандидатуру на должность генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский назвал заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку одним из возможных претендентов на должность генерального прокурора страны вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко.
Обновлено в 10:14
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Посольство России выясняет обстоятельства крушения вертолёта в Италии
Посольство России в Италии выясняет обстоятельства крушения вертолёта у побережья Тосканы, на борту которого могли находиться россияне, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:18
Экономика
Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля.
Обновлено в 09:29
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
Обновлено в 10:01
Политика
Зеленский отметил прогресс следствия по делу Шеремета
Сотрудники уголовного розыска Национальной полиции Украины много сделали в деле по расследованию убийства белорусского журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 08:53
Футбол
«Челси» обыграл «Барселону» в контрольном матче
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Кино
Фильм «Лунный свет» назван лучшим в уходящем десятилетии
Издание IndieWire опубликовало топ-100 главных фильмов уходящего десятилетия.
Обновлено в 08:40
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро
Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Космос
Робота «Федора» доставили на Байконур
Обновлено в 04:35
Экономика
Продажи жилья на вторичном рынке США в июне снизились на 0,2%
Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в июне уменьшилось на 0,2% по сравнению с показателем мая - до 5,35 миллиона, полагают аналитики, опрошенные агентством Рейтер.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Экономика
Комитет Госдумы отклонил поправку о поддержке экспортеров за счет ФНБ
Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе заседания отклонил поправку в Бюджетный кодекс, принятие которой позволило бы направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу экспортных кредитов иностранным государствам после того, как сумма накопленных в ФНБ средств превысит 7% ВВП, передает корреспондент RNS.
Обновлено в 05:25
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам
Обновлено в 03:46
Политика
Владимир Путин поручил обеспечить региональные телеканалы возможностью вещания в цифровой среде
"Принять необходимые меры, направленные на обеспечение возможности вещания региональных (муниципальных) телеканалов в цифровой среде", - сказано в документе.
Обновлено в 06:38
Кино
Warner Bros. экранизирует комикс о Супермене из СССР
Студия Warner Bros. анонсировала выход в 2020 году анимационного фильма "Супермен: Красный сын" по одноименному комиксу, сообщает Superman Homepage.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Игры
Origin PC собрала компьютер со всеми консолями внутри
Американская компания Origin PC собрала компьютер со всеми существующими консолями внутри: Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4. Новинка, способная одновременно запускать четыре игры, названа Big O.Консоли подают видеосигнал на общий вход HDMI, поэтому для вывода картинки на экран требуется только один кабель.
Обновлено в 04:47
Гаджеты
WhatsApp появился на кнопочных телефонах
Отмечается, что компании Facebook и KaiOS Technologies Inc объявили, что с третьего квартала 2019 года все работающие на KaiOS телефоны будут продаваться с предустановленным приложением WhatsApp.
Обновлено в 07:51
Общество
Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27